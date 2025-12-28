Los futbolistas de Neuquen destacaron el título: “Le pusimos el broche de oro”

REDACCIÓN ELONCE
Neuquen consiguió quedarse con el Torneo Clausura 2025 tras vencer 3-0 a Sportivo Urquiza en el Pedro Mutio de la ciudad de Paraná en la tarde del domingo.
La felicidad total fue a parar a manos de Neuquen, que se impuso 3-0 sobre Sportivo Urquiza en el estadio Pedro Mutio, perteneciente al Club Atlético Paraná este domingo por la tarde. Tras el resultado final, Elonce dialogó con los protagonistas.
Emanuel Giraudi se mostró contento por la consagración: “La verdad que hay felicidad pura. Ya a mitad de años se nos escapó el Apertura. Hoy el Clausura es nuestro. Esto es trabajo puro”.
Sobre su tanto de penal, declaró: “Uno se concentra en esos segundos previos, pero después cuando la pelota toca la red, estuve muy emocionado”.
Sebastián Arbitelli, por su lado, argumentó: “En cuanto a lo nuestro, estamos muy contentos. Sabíamos que trabajando y sin bajar los brazos, el objetivo se iba a dar. No hay nada más lindo que se dé en este momento del año”.
Tras conseguir su quinto título con la institución, remarcó: “Siempre digo que los títulos son de todos los hinchas de Neuquen. Uno trabajó mucho, nunca bajó los brazos y tiene esta recompensa”.
También elogió a sus compañeros: “Más allá de que juegan muy bien a la pelota, son muy inteligentes y entendieron lo que pide el club: trabajar, cuidarse, entrenar y siempre ir por más. Hoy tenemos la quinta, festejaremos, disfrutaremos en enero y en febrero estaremos arrancando para ir por más”.
Marcos Rosano, autor del tercer tanto del partido en el complemento, afirmó: “Estoy muy contento. Le pusimos el broche de oro a un año muy largo y con mucho entrenamiento. La doble competencia nos estaba pasando factura porque somos un plantel muy corto, pero en el último partido se nos dio”.
Sobre la conquista, mencionó: “Ni sé de donde saqué energía. Si lo llegaba a errar, me mataban los chicos”.