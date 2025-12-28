Los futbolistas de Neuquen destacaron el título: “Le pusimos el broche de oro”

La felicidad total fue a parar a manos de Neuquen, que se impuso 3-0 sobre Sportivo Urquiza en el estadio Pedro Mutio, perteneciente al Club Atlético Paraná este domingo por la tarde. Tras el resultado final, Elonce dialogó con los protagonistas.

Emanuel Giraudi. Foto: Elonce.

Emanuel Giraudi se mostró contento por la consagración: “La verdad que hay felicidad pura. Ya a mitad de años se nos escapó el Apertura. Hoy el Clausura es nuestro. Esto es trabajo puro”.

Sobre su tanto de penal, declaró: “Uno se concentra en esos segundos previos, pero después cuando la pelota toca la red, estuve muy emocionado”.

Sebastián Arbitelli. Foto: Elonce.

Sebastián Arbitelli, por su lado, argumentó: “En cuanto a lo nuestro, estamos muy contentos. Sabíamos que trabajando y sin bajar los brazos, el objetivo se iba a dar. No hay nada más lindo que se dé en este momento del año”.

Tras conseguir su quinto título con la institución, remarcó: “Siempre digo que los títulos son de todos los hinchas de Neuquen. Uno trabajó mucho, nunca bajó los brazos y tiene esta recompensa”.

También elogió a sus compañeros: “Más allá de que juegan muy bien a la pelota, son muy inteligentes y entendieron lo que pide el club: trabajar, cuidarse, entrenar y siempre ir por más. Hoy tenemos la quinta, festejaremos, disfrutaremos en enero y en febrero estaremos arrancando para ir por más”.

Marcos Rosano. Foto: Elonce.

Marcos Rosano, autor del tercer tanto del partido en el complemento, afirmó: “Estoy muy contento. Le pusimos el broche de oro a un año muy largo y con mucho entrenamiento. La doble competencia nos estaba pasando factura porque somos un plantel muy corto, pero en el último partido se nos dio”.

Sobre la conquista, mencionó: “Ni sé de donde saqué energía. Si lo llegaba a errar, me mataban los chicos”.