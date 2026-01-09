Con la hinchada como protagonista, la LPF estrenó su nuevo logo

La Liga Profesional de Fútbol presentó oficialmente su nueva identidad audiovisual para la temporada 2026, en una renovación institucional que coloca al hincha en el centro de la narrativa del fútbol argentino. El rediseño estableció un criterio visual unificado entre la LPF y la AFA, a través de un manual que ordena símbolos, colores y tipografías para todas las competencias nacionales.

El proyecto surge tras varios meses de trabajo conjunto entre los equipos de diseño de ambas entidades, con el objetivo de reflejar la pasión del público como rasgo distintivo del fútbol argentino, considerada una de sus marcas culturales más reconocidas a nivel internacional.

Nueva identidad de la LPF. Foto: AFA.

El hincha como símbolo visual

El nuevo emblema institucional incorpora la silueta de un simpatizante levantando una bandera, con el propósito de sintetizar unión, pertenencia y orgullo. La imagen opera como símbolo central del rediseño y consolida la idea de “liga del hincha”, concepto que la LPF busca reforzar en términos de identidad y comunicación.

La paleta cromática prioriza el celeste, el azul y el blanco, en directa referencia a la identidad nacional, mientras que la tipografía definida para títulos propone una estética moderna y homogénea para todas las producciones oficiales. El resultado es una construcción visual más depurada y adaptable a múltiples formatos, desde transmisiones televisivas hasta plataformas digitales.

🙌 Se viene la temporada 2026 y la #LPF renueva su imagen con el hincha como protagonista. Somos Hinchada. Somos Fútbol. Somos Pasión. La Pasión del Fútbol 🇦🇷 pic.twitter.com/E1986CR8Gc — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) January 9, 2026

Contexto y alcance institucional

La presentación también se enmarca en un crecimiento sostenido del interés internacional por el fútbol argentino, reforzado tras la consagración de la Selección en el Mundial de Qatar 2022 y por el acompañamiento masivo del público en competencias continentales de clubes. Desde la LPF remarcan que ese vínculo emocional entre el hincha y el deporte es un activo cultural que no solo trasciende fronteras, sino que diferencia al país dentro de la escena global.