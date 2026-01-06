 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Se pone en marcha la Copa Argentina: fechas confirmadas y el estreno de Boca y River

El certamen federal ya tiene fechas definidas para los 32avos de final y permitirá a los clubes organizar su pretemporada y logística de cara a un calendario 2026 cargado de competencia oficial.

6 de Enero de 2026
La Copa Argentina comenzará oficialmente el 18 de enero.
La Copa Argentina comenzará oficialmente el 18 de enero. Foto: Archivo Elonce.

La Asociación del Fútbol Argentino dio a conocer el cronograma de la primera fase de la Copa Argentina, uno de los torneos más federales del calendario nacional, en un contexto donde los equipos transitan la pretemporada y comienzan a delinear su planificación para un exigente 2026.

 

La Copa Argentina se pondrá en marcha con los 32avos de final y tendrá como primer gran protagonista a River, que debutará el martes 17 de febrero frente a Ciudad de Bolívar, con horario y sede todavía a confirmar. El equipo dirigido por Marcelo Gallardo buscará revancha tras haber quedado eliminado en semifinales en la edición anterior ante Independiente Rivadavia.

 

Una semana más tarde será el turno de Boca, que hará su estreno el martes 24 de febrero ante Gimnasia de Chivilcoy. Al igual que en otros cruces de esta instancia, el partido aún no tiene estadio ni horario definidos

River y Boca quieren volver a luchar por el t&iacute;tulo. Fuente: Archivo Elonce.
.

El inicio del torneo y los cruces destacados

El campeón vigente, Independiente Rivadavia de Mendoza, será el encargado de abrir oficialmente la nueva edición de la Copa Argentina el domingo 18 de enero frente a Estudiantes de Buenos Aires, desde las 19, en el estadio La Pedrera de San Luis.

 

En cuanto a los otros equipos grandes, según informó TN, San Lorenzo jugará el viernes 20 de marzo ante Deportivo Rincón; Independiente enfrentará a Atenas de Río Cuarto el 27 de marzo; mientras que Racing debutará el sábado 28 ante San Martín de Formosa.

 

Un calendario clave para la planificación

Desde la AFA señalaron que la publicación anticipada de las fechas de la Copa Argentina busca facilitar la organización logística de los clubes, especialmente en una temporada que combinará torneos locales, compromisos internacionales y una agenda ajustada.

 

Fechas confirmadas: todos los partidos de los 32avos de final de la Copa Argentina

Domingo 18 de enero

Independiente Rivadavia vs. Estudiantes, a las 19.00, en el estadio La Pedrera (San Luis)

Lanús vs. Sarmiento de La Banda, a las 21.15, en Estudiantes

 

Lunes 19 de enero

Estudiantes de La Plata vs. Ituzaingó, a las 21.15, en Banfield

 

Miércoles 21 de enero

Argentinos Juniors vs. Midland, a las 21.15, en Lanús

 

Miércoles 4 de febrero

Platense vs. Argentino de Monte Maíz, horario y estadio a confirmar

Talleres de Córdoba vs. Argentino de Merlo, horario y estadio a confirmar

 

Jueves 5 de febrero

Deportivo Riestra vs. Deportivo Maipú, horario y estadio a confirmar

Barracas Central vs. Temperley, horario y estadio a confirmar

 

Miércoles 11 de febrero

Central Córdoba (Santiago del Estero) vs. Gimnasia y Esgrima (Jujuy), horario y estadio a confirmar

Rosario Central vs. Sportivo Belgrano, horario y estadio a confirmar

 

Martes 17 de febrero

Aldosivi vs. San Miguel, horario y estadio a confirmar

Tigre vs. Claypole, horario y estadio a confirmar

River Plate vs. Ciudad de Bolívar, horario y estadio a confirmar

 

Martes 24 de febrero

Boca Juniors vs. Gimnasia de Chivilcoy, horario y estadio a confirmar

 

Miércoles 25 de febrero

San Martín de San Juan vs. Deportivo Madryn, horario y estadio a confirmar

Godoy Cruz vs. Deportivo Morón, horario y estadio a confirmar

 

Viernes 20 de marzo

San Lorenzo vs. Deportivo Rincón, horario y estadio a confirmar

 

Miércoles 25 de marzo

Banfield vs. Real Pilar, horario y estadio a confirmar

Atlético Tucumán vs. Sportivo Barracas, horario y estadio a confirmar

 

Viernes 27 de marzo

Belgrano vs. Atlético de Rafaela, horario y estadio a confirmar

Independiente vs. Atenas (Río IV), horario y estadio a confirmar

 

Sábado 28 de marzo

Racing Club vs. San Martín de Formosa, horario y estadio a confirmar

 

Domingo 29 de marzo

Newell’s vs. Acassuso, horario y estadio a confirmar

Huracán vs. Olimpo, horario y estadio a confirmar

 

Martes 31 de marzo

Unión vs. Agropecuario, horario y estadio a confirmar

 

Miércoles 1 de abril

Instituto vs. Atlanta, horario y estadio a confirmar

Defensa y Justicia vs. Chaco For Ever, horario y estadio a confirmar

 

Martes 7 de abril

Estudiantes (Río IV) vs. San Martín (Tucumán), horario y estadio a confirmar

Vélez Sarsfield vs. Deportivo Armenio, horario y estadio a confirmar

Gimnasia y Esgrima (Mendoza) vs. Gimnasia y Tiro (Salta), horario y estadio a confirmar

 

Miércoles 8 de abril

Sarmiento (Junín) vs. T. Suárez, horario y estadio a confirmar

Gimnasia y Esgrima La Plata vs. Camioneros, horario y estadio a confirmar

Temas:

Copa Argentina Boca River
