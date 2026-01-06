Se pone en marcha la Copa Argentina: fechas confirmadas y el estreno de Boca y River

El certamen federal ya tiene fechas definidas para los 32avos de final y permitirá a los clubes organizar su pretemporada y logística de cara a un calendario 2026 cargado de competencia oficial.
La Asociación del Fútbol Argentino dio a conocer el cronograma de la primera fase de la Copa Argentina, uno de los torneos más federales del calendario nacional, en un contexto donde los equipos transitan la pretemporada y comienzan a delinear su planificación para un exigente 2026.
La Copa Argentina se pondrá en marcha con los 32avos de final y tendrá como primer gran protagonista a River, que debutará el martes 17 de febrero frente a Ciudad de Bolívar, con horario y sede todavía a confirmar. El equipo dirigido por Marcelo Gallardo buscará revancha tras haber quedado eliminado en semifinales en la edición anterior ante Independiente Rivadavia.
Una semana más tarde será el turno de Boca, que hará su estreno el martes 24 de febrero ante Gimnasia de Chivilcoy. Al igual que en otros cruces de esta instancia, el partido aún no tiene estadio ni horario definidos
El inicio del torneo y los cruces destacados
El campeón vigente, Independiente Rivadavia de Mendoza, será el encargado de abrir oficialmente la nueva edición de la Copa Argentina el domingo 18 de enero frente a Estudiantes de Buenos Aires, desde las 19, en el estadio La Pedrera de San Luis.
En cuanto a los otros equipos grandes, según informó TN, San Lorenzo jugará el viernes 20 de marzo ante Deportivo Rincón; Independiente enfrentará a Atenas de Río Cuarto el 27 de marzo; mientras que Racing debutará el sábado 28 ante San Martín de Formosa.
Un calendario clave para la planificación
Desde la AFA señalaron que la publicación anticipada de las fechas de la Copa Argentina busca facilitar la organización logística de los clubes, especialmente en una temporada que combinará torneos locales, compromisos internacionales y una agenda ajustada.
Fechas confirmadas: todos los partidos de los 32avos de final de la Copa Argentina
Domingo 18 de enero
Independiente Rivadavia vs. Estudiantes, a las 19.00, en el estadio La Pedrera (San Luis)
Lanús vs. Sarmiento de La Banda, a las 21.15, en Estudiantes
Lunes 19 de enero
Estudiantes de La Plata vs. Ituzaingó, a las 21.15, en Banfield
Miércoles 21 de enero
Argentinos Juniors vs. Midland, a las 21.15, en Lanús
Miércoles 4 de febrero
Platense vs. Argentino de Monte Maíz, horario y estadio a confirmar
Talleres de Córdoba vs. Argentino de Merlo, horario y estadio a confirmar
Jueves 5 de febrero
Deportivo Riestra vs. Deportivo Maipú, horario y estadio a confirmar
Barracas Central vs. Temperley, horario y estadio a confirmar
Miércoles 11 de febrero
Central Córdoba (Santiago del Estero) vs. Gimnasia y Esgrima (Jujuy), horario y estadio a confirmar
Rosario Central vs. Sportivo Belgrano, horario y estadio a confirmar
Martes 17 de febrero
Aldosivi vs. San Miguel, horario y estadio a confirmar
Tigre vs. Claypole, horario y estadio a confirmar
River Plate vs. Ciudad de Bolívar, horario y estadio a confirmar
Martes 24 de febrero
Boca Juniors vs. Gimnasia de Chivilcoy, horario y estadio a confirmar
Miércoles 25 de febrero
San Martín de San Juan vs. Deportivo Madryn, horario y estadio a confirmar
Godoy Cruz vs. Deportivo Morón, horario y estadio a confirmar
Viernes 20 de marzo
San Lorenzo vs. Deportivo Rincón, horario y estadio a confirmar
Miércoles 25 de marzo
Banfield vs. Real Pilar, horario y estadio a confirmar
Atlético Tucumán vs. Sportivo Barracas, horario y estadio a confirmar
Viernes 27 de marzo
Belgrano vs. Atlético de Rafaela, horario y estadio a confirmar
Independiente vs. Atenas (Río IV), horario y estadio a confirmar
Sábado 28 de marzo
Racing Club vs. San Martín de Formosa, horario y estadio a confirmar
Domingo 29 de marzo
Newell’s vs. Acassuso, horario y estadio a confirmar
Huracán vs. Olimpo, horario y estadio a confirmar
Martes 31 de marzo
Unión vs. Agropecuario, horario y estadio a confirmar
Miércoles 1 de abril
Instituto vs. Atlanta, horario y estadio a confirmar
Defensa y Justicia vs. Chaco For Ever, horario y estadio a confirmar
Martes 7 de abril
Estudiantes (Río IV) vs. San Martín (Tucumán), horario y estadio a confirmar
Vélez Sarsfield vs. Deportivo Armenio, horario y estadio a confirmar
Gimnasia y Esgrima (Mendoza) vs. Gimnasia y Tiro (Salta), horario y estadio a confirmar
Miércoles 8 de abril
Sarmiento (Junín) vs. T. Suárez, horario y estadio a confirmar
Gimnasia y Esgrima La Plata vs. Camioneros, horario y estadio a confirmar