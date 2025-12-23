El calendario del fútbol argentino en 2026: los ocho torneos que se jugarán en la temporada

La AFA definió un calendario con ocho competencias locales para 2026, en una estructura inédita por su volumen. Apertura, Clausura, Copa Argentina y varias supercopas marcarán un año exigente y reavivarán el debate sobre el formato.
El fútbol argentino comenzó a proyectar una temporada 2026 particularmente intensa, luego de que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmara un calendario que incluirá ocho torneos oficiales a nivel local.
La nueva reconfiguración volvió a generar debate en el ambiente, ya que se trata de una estructura sin precedentes por la cantidad de competencias previstas y por la incorporación de certámenes creados en los últimos años, muchos de ellos sin tradición histórica en el país.
La agenda se desarrollará a lo largo de todo el año y combinará torneos de liga, copas nacionales y enfrentamientos entre campeones, lo que demandará una planificación exhaustiva para los clubes y una rotación permanente de los planteles profesionales.
Torneo Apertura y formato repetido
La temporada comenzará con el Torneo Apertura 2026, cuya primera fecha está prevista para el último fin de semana de enero. El certamen mantendrá el mismo formato utilizado en 2025, con una fase regular de 16 fechas, dividida en dos zonas. Los ocho mejores equipos de cada grupo clasificarán a los playoffs, instancia en la que se definirán los cruces eliminatorios hasta consagrar al campeón.
Este esquema, que combina fase regular y eliminación directa, volvió a ser ratificado por la AFA pese a las críticas de sectores que reclaman torneos más extensos y con mayor peso del puntaje acumulado.
La tabla anual y la Copa Argentina
En paralelo al Apertura y al Clausura se disputará el denominado Campeonato de Liga, que funcionará como tabla anual. Este certamen sumará los puntos obtenidos por los equipos en las fases regulares de ambos torneos y definirá posiciones clave para clasificaciones y consagraciones. Su creación generó cuestionamientos, al tratarse de una competencia sin antecedentes claros y con criterios de premiación que despertaron controversias.
Durante el primer semestre también se pondrá en marcha la Copa Argentina, que se extenderá a lo largo de todo el año. El torneo conservará su formato de eliminación directa e incluirá a clubes de todas las categorías del fútbol argentino, consolidándose como una de las competencias más federales del calendario.
Clausura, Trofeo de Campeones y supercopas
En la segunda mitad del año se disputará el Torneo Clausura 2026, que comenzará una vez finalizado el Mundial que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México. El formato será idéntico al del Apertura, con fase regular y playoffs para definir al campeón.
Una vez concluido el Clausura, se jugará el Trofeo de Campeones. La final se disputaría, como ocurrió en la temporada 2025, una semana después de conocerse al último campeón de liga, enfrentando a los ganadores de los torneos principales.
Además, el calendario incluirá otras tres competencias: la Supercopa Argentina, la Supercopa Internacional y la Recopa de Campeones, torneos que completarán una agenda local de ocho certámenes oficiales en un solo año.
Un calendario bajo debate
Con esta estructura, el fútbol argentino afrontará en 2026 una de las temporadas más extensas y exigentes de su historia. La acumulación de competencias planteó interrogantes sobre el desgaste físico de los jugadores, la superposición de partidos y la coherencia deportiva del sistema, en un debate que continúa abierto y que promete intensificarse a medida que se acerque el inicio del año futbolístico.