Comienza la fecha 12 del Torneo Clausura: días, horarios y árbitros de todos los partidos

La fecha 12 del Torneo Clausura 2026 comenzará este viernes 9 de octubre con cuatro partidos y se extenderá hasta el lunes 12. Aldosivi y Sarmiento abrirán la jornada desde las 14:30 en Mar del Plata, mientras que Boca visitará a Instituto y River recibirá a Estudiantes de Río Cuarto durante el sábado.

Uno de los encuentros destacados del viernes será el enfrentamiento entre Instituto y Boca, programado para las 19:30 en el estadio Monumental Presidente Perón de Córdoba. El conjunto xeneize buscará acercarse a la Gloria, que lidera la Zona A con 25 puntos. Leandro Rey Hilfer será el árbitro principal y Yamil Possi estará a cargo del VAR.

La actividad del primer día se completará con Gimnasia y Esgrima La Plata frente a Atlético Tucumán, desde las 18, y Unión de Santa Fe contra Defensa y Justicia, a partir de las 21:45.

River volverá a jugar el sábado

La programación del sábado incluirá otros cuatro compromisos. Barracas Central recibirá a Huracán desde las 15:45, Central Córdoba enfrentará a Estudiantes de La Plata a las 17 y Tigre será local ante Banfield a las 19:15.

Por su parte, River recibirá a Estudiantes de Río Cuarto desde las 21:30 en el estadio Monumental. El equipo millonario volverá a competir después de dos semanas, tras la postergación de su encuentro correspondiente a la undécima fecha frente a Sarmiento.

El partido tendrá a Nazareno Arasa como juez principal, mientras que Andrés Merlos estará a cargo del VAR.

Cinco encuentros durante el domingo

El domingo 11 de octubre será el día con mayor cantidad de partidos. La actividad comenzará a las 14:45, cuando San Lorenzo reciba a Deportivo Riestra en el Nuevo Gasómetro.

A las 17 se disputarán dos encuentros: Platense enfrentará a Argentinos Juniors en Vicente López y Rosario Central jugará contra Independiente Rivadavia de Mendoza.

La jornada continuará con Racing frente a Belgrano, desde las 19:15, mientras que Talleres e Independiente cerrarán el domingo a las 21:30 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Finalmente, la duodécima fecha concluirá el lunes 12 de octubre con Lanús ante Vélez, desde las 16, y Gimnasia de Mendoza frente a Newell's, a partir de las 18:30.

Torneo Clausura 2026: cronograma completo de la fecha 12

Viernes 9 de octubre

14:30 | Aldosivi – Sarmiento. Árbitro: Luis Lobo Medina. VAR: Álvaro Carranza.

18:00 | Gimnasia (LP) – Atlético Tucumán. Árbitro: Pablo Dóvalo. VAR: Germán Delfino.

19:30 | Instituto – Boca. Árbitro: Leandro Rey Hilfer. VAR: Yamil Possi.

21:45 | Unión – Defensa y Justicia. Árbitro: Darío Herrera. VAR: Sebastián Habib.

Sábado 10 de octubre

15:45 | Barracas Central – Huracán. Árbitro: Hernán Mastrángelo. VAR: Fernando Echenique.

17:00 | Central Córdoba – Estudiantes (LP). Árbitro: Andrés Gariano. VAR: Silvio Trucco.

19:15 | Tigre – Banfield. Árbitro: Pablo Echavarría. VAR: Fabrizio Llobet.

21:30 | River – Estudiantes (RC). Árbitro: Nazareno Arasa. VAR: Andrés Merlos.

Domingo 11 de octubre

14:45 | San Lorenzo – Deportivo Riestra. Árbitro: Bruno Amiconi. VAR: Nahuel Viñas.

17:00 | Platense – Argentinos Juniors. Árbitro: Nicolás Ramírez. VAR: Juan Pafundi.

17:00 | Rosario Central – Independiente Rivadavia. Árbitro: Facundo Tello. VAR: José Carreras.

19:15 | Racing – Belgrano. Árbitro: Yael Falcón Pérez. VAR: Fernando Espinoza.

21:30 | Talleres – Independiente. Árbitro: Sebastián Zunino. VAR: Laura Fortunato.

Lunes 12 de octubre

16:00 | Lanús – Vélez. Árbitro: Sebastián Martínez. VAR: Lucas Novelli.

18:30 | Gimnasia (Mendoza) – Newell's. Árbitro: Juan Cruz Robledo. VAR: Héctor Paletta.