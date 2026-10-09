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Deportes Fútbol argentino

Comienza la fecha 12 del Torneo Clausura: días, horarios y árbitros de todos los partidos

La fecha 12 del Torneo Clausura 2026 comenzará este viernes con cuatro encuentros, entre ellos la visita de Boca a Instituto. River jugará el sábado, mientras que la actividad continuará hasta el lunes. El cronograma completo.

9 de Octubre de 2026
Comienza la fecha 12 del Torneo Clausura 2026
Comienza la fecha 12 del Torneo Clausura 2026

La fecha 12 del Torneo Clausura 2026 comenzará este viernes con cuatro encuentros, entre ellos la visita de Boca a Instituto. River jugará el sábado, mientras que la actividad continuará hasta el lunes. El cronograma completo.

La fecha 12 del Torneo Clausura 2026 comenzará este viernes 9 de octubre con cuatro partidos y se extenderá hasta el lunes 12. Aldosivi y Sarmiento abrirán la jornada desde las 14:30 en Mar del Plata, mientras que Boca visitará a Instituto y River recibirá a Estudiantes de Río Cuarto durante el sábado.

 

Uno de los encuentros destacados del viernes será el enfrentamiento entre Instituto y Boca, programado para las 19:30 en el estadio Monumental Presidente Perón de Córdoba. El conjunto xeneize buscará acercarse a la Gloria, que lidera la Zona A con 25 puntos. Leandro Rey Hilfer será el árbitro principal y Yamil Possi estará a cargo del VAR.

 

La actividad del primer día se completará con Gimnasia y Esgrima La Plata frente a Atlético Tucumán, desde las 18, y Unión de Santa Fe contra Defensa y Justicia, a partir de las 21:45.

River volverá a jugar el sábado

La programación del sábado incluirá otros cuatro compromisos. Barracas Central recibirá a Huracán desde las 15:45, Central Córdoba enfrentará a Estudiantes de La Plata a las 17 y Tigre será local ante Banfield a las 19:15.

 

Por su parte, River recibirá a Estudiantes de Río Cuarto desde las 21:30 en el estadio Monumental. El equipo millonario volverá a competir después de dos semanas, tras la postergación de su encuentro correspondiente a la undécima fecha frente a Sarmiento.

 

El partido tendrá a Nazareno Arasa como juez principal, mientras que Andrés Merlos estará a cargo del VAR.

 

Cinco encuentros durante el domingo

El domingo 11 de octubre será el día con mayor cantidad de partidos. La actividad comenzará a las 14:45, cuando San Lorenzo reciba a Deportivo Riestra en el Nuevo Gasómetro.

 

A las 17 se disputarán dos encuentros: Platense enfrentará a Argentinos Juniors en Vicente López y Rosario Central jugará contra Independiente Rivadavia de Mendoza.

La jornada continuará con Racing frente a Belgrano, desde las 19:15, mientras que Talleres e Independiente cerrarán el domingo a las 21:30 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

 

Finalmente, la duodécima fecha concluirá el lunes 12 de octubre con Lanús ante Vélez, desde las 16, y Gimnasia de Mendoza frente a Newell's, a partir de las 18:30.

 

 

Torneo Clausura 2026: cronograma completo de la fecha 12

Viernes 9 de octubre

14:30 | Aldosivi – Sarmiento. Árbitro: Luis Lobo Medina. VAR: Álvaro Carranza.

18:00 | Gimnasia (LP) – Atlético Tucumán. Árbitro: Pablo Dóvalo. VAR: Germán Delfino.

19:30 | Instituto – Boca. Árbitro: Leandro Rey Hilfer. VAR: Yamil Possi.

21:45 | Unión – Defensa y Justicia. Árbitro: Darío Herrera. VAR: Sebastián Habib.

 

Sábado 10 de octubre

15:45 | Barracas Central – Huracán. Árbitro: Hernán Mastrángelo. VAR: Fernando Echenique.

17:00 | Central Córdoba – Estudiantes (LP). Árbitro: Andrés Gariano. VAR: Silvio Trucco.

19:15 | Tigre – Banfield. Árbitro: Pablo Echavarría. VAR: Fabrizio Llobet.

21:30 | River – Estudiantes (RC). Árbitro: Nazareno Arasa. VAR: Andrés Merlos.

 

Domingo 11 de octubre

14:45 | San Lorenzo – Deportivo Riestra. Árbitro: Bruno Amiconi. VAR: Nahuel Viñas.

17:00 | Platense – Argentinos Juniors. Árbitro: Nicolás Ramírez. VAR: Juan Pafundi.

17:00 | Rosario Central – Independiente Rivadavia. Árbitro: Facundo Tello. VAR: José Carreras.

19:15 | Racing – Belgrano. Árbitro: Yael Falcón Pérez. VAR: Fernando Espinoza.

21:30 | Talleres – Independiente. Árbitro: Sebastián Zunino. VAR: Laura Fortunato.

 

Lunes 12 de octubre

16:00 | Lanús – Vélez. Árbitro: Sebastián Martínez. VAR: Lucas Novelli.

18:30 | Gimnasia (Mendoza) – Newell's. Árbitro: Juan Cruz Robledo. VAR: Héctor Paletta.

Temas:

Torneo Clausura 2026 fecha 12 Liga Profesional Fútbol Argentino
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