Volvió a descarrilar un tren de carga en Santa Fe: es el sexto episodio desde junio

Un tren de carga descarriló este jueves por la madrugada en la ciudad de Santa Fe y varios vagones cargados con maíz volcaron. El hecho ocurrió antes de las 5 y motivó un operativo para retirar las unidades y ordenar el tránsito.

El descarrilamiento se produjo en la zona de Pasaje Irala, entre avenida Presidente Perón y López y Planes. Parte de la formación quedó volcada junto a una vivienda.

El episodio provocó daños en las vías y afectó un árbol ubicado en el sector. No se reportaron personas heridas, mientras que la formación no transportaba pasajeros.

Los cortes de tránsito por el descarrilamiento

El operativo generó interrupciones en distintos puntos de Santa Fe. La circulación hacia el sur por López y Planes quedó cortada desde la intersección con Iturraspe.

También se interrumpieron los cruces ferroviarios de Saavedra, San Lorenzo y Francia. En Urquiza se registró otro corte a la altura de una escuela.

La avenida Presidente Perón quedó habilitada en ambos sentidos después de que separaran los vagones volcados del resto del tren de carga. Esa maniobra permitió liberar el cruce y recuperar una alternativa de circulación.

Trabajos para retirar los vagones

Operarios de Trenes Argentinos trabajan en el sector para remover las unidades que quedaron fuera de las vías. Las tareas demandarán varias horas, según se informó durante el operativo.

En paralelo, personal municipal interviene para retirar el árbol alcanzado por la formación. Los trabajos se desarrollan junto al dispositivo policial que mantiene las restricciones de tránsito.

Las autoridades solicitaron a los conductores que utilicen recorridos alternativos y respeten las indicaciones del personal. La liberación completa de la zona dependerá del avance de las tareas ferroviarias.

El segundo episodio durante octubre

El descarrilamiento de este jueves es el segundo de estas características registrado durante octubre en la capital provincial. Además, es el sexto contabilizado desde junio.

En esta oportunidad, el vuelco de varios vagones del tren de carga afectó tanto la infraestructura ferroviaria como la circulación de vehículos en el entorno. La avenida Presidente Perón pudo reabrirse antes de que concluyera el retiro de las unidades.

Hasta el momento no se precisaron las causas del nuevo descarrilamiento en Santa Fe. Los trabajos continúan concentrados en remover los vagones y liberar completamente el sector.