Villa Urquiza se encuentra en plena preparación para una nueva edición de la tradicional Fiesta de la Playa, que se realizará el próximo 11 de enero y marcará el desarrollo de la 26ª convocatoria consecutiva de este evento que ya es un clásico del verano entrerriano.

El intendente Manuel Tennen confirmó a Elonce que la localidad vive días de intensa actividad turística y organizativa. “Venimos con muchos preparativos y muchas expectativas para la Fiesta de la Playa, que se va a realizar el 11 de enero. Arrancamos el 5 de diciembre con la inauguración de la playa y luego con el lanzamiento de la temporada de la provincia”, señaló.

Silvio Alarcón y Manuel Tennen

El jefe comunal destacó el crecimiento sostenido del evento y el acompañamiento del público. “Quedamos muy satisfechos y muy orgullosos con la fiesta de este año, fue con mucha alegría, colorido y un marco espectacular, no solo en la playa, sino también en el río, con lanchas, yates y veleros”, expresó.

En ese marco, adelantó que se ampliarán los servicios. “Hemos refaccionado la zona del muelle para armar un patio gastronómico, con carpas, gazebos y un espacio tipo living, porque la cantidad de gente que nos visita supera la capacidad de los paradores”, explicó Tennen.

Por su parte, el secretario de Turismo, Cultura y Deportes de Villa Urquiza, Silvio Alarcón, remarcó que la fiesta exige una planificación cada vez mayor. “Nuestra fiesta año a año va creciendo y siempre demanda más servicios”.

Villa Urquiza se prepara para la 26ª edición de la Fiesta de la Playa

Artistas, horarios y seguridad

Alarcón detalló que la actividad comenzará a las 14 y se extenderá hasta la noche. “La conducción va a estar a cargo de Rolo Martinelli. Habrá danzas urbanas, bandas locales y regionales, y DJ Pachi cerrando la jornada”, indicó.

Asimismo, subrayó la importancia del operativo de seguridad. “Venimos trabajando con la Policía departamental para reforzar la seguridad, no solo en la playa, sino también en el casco urbano”, sostuvo.

En ese sentido, el intendente insistió en algunas restricciones para el público. “Pedimos encarecidamente que no ingresen con envases de vidrio, objetos punzantes ni mascotas. Queremos que sea una fiesta para disfrutar y evitar cualquier situación que tengamos que lamentar”, enfatizó.

Alta concurrencia y expectativas

Desde la organización estimaron que la convocatoria podría superar las cifras del año anterior. “El año pasado tuvimos entre 7.000 y 8.000 personas en la playa, más la gente del camping y los vecinos y esperamos números similares o mayores”, adelantó Tennen.

Finalmente, ambos funcionarios renovaron la invitación a turistas y vecinos. “Solo tienen que tomar la decisión de venir. Muchos llegan temprano, arman la carpa, disfrutan del río y después caminan unos metros para estar en plena fiesta”, concluyó el intendente. Elonce.com