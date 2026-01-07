Verano 2026: se registra alta ocupación hotelera en todo el país

En los primeros días del año se registró alta ocupación hotelera y para-hotelera en diversos destinos de todo el país, con niveles de entre el 75 y el 100 en ciudades emblemáticas del turismo nacional en verano.

“Estamos en el inicio de una temporada espectacular para todo el país, con millones de argentinos recorriendo tanto destinos tradicionales como otros que van surgiendo con fuerza. Y con todo lo que eso significa en cuanto a la generación de puestos de trabajo genuinos y al impulso de las economías regionales", sostuvo el secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli.

Mar del Plata superó el 75 por ciento de ocupación en los últimos días de diciembre, con un piso de reservas cercano al 60 por ciento, para la primera semana de enero, porcentaje que se incrementa con las llegadas de último momento.

La ocupación en Pinamar superó el 80 por ciento de ocupación, en tanto que la Cámara de Turismo de Cariló aseguró que el centro turístico vive un inicio de temporada muy positivo, con 100 por ciento de ocupación.

Mar de las Pampas también registró un arranque fuerte, con cifras superiores al 90 por ciento. En todo el partido de Villa Gesell, el promedio fue del 93 por ciento.

Monte Hermoso recibió el 2026 con ocupación prácticamente plena, tanto en alojamientos hoteleros como extrahoteleros, informó el área de Turismo municipal, en tanto que Necochea, a través de su Secretaría de Turismo y Desarrollo Productivo, indicó que cabañas y aparts lograron 80 por ciento de ocupación y las inmobiliarias dieron cuenta de picos del 90/100 por ciento de ocupación en los primeros días del año.

En Córdoba, Villa Carlos Paz tuvo un 90 por ciento de ocupación en el inicio de temporada de verano según los datos aportados por la Secretaría de Turismo de esa ciudad, que anticipó una temporada con un alto volumen de turistas. Por su parte, Miramar de Ansenuza, desde el área de Turismo, informó que inició el año con 92 por ciento de ocupación.

Mientras que en Entre Ríos, desde la Municipalidad de Gualeguaychú se informó un 80 por ciento de ocupación en el primer fin de semana del año, en tanto que fue destacado el impacto positivo del Carnaval del País en el inicio de la temporada. Por su parte, el municipio de Colón registró un 85 por ciento.

La Agencia de Turismo de San Antonio Oeste, de Río Negro, comunicó un nivel del 94,6 por ciento en el inicio del año, mientras que Las Grutas logró porcentajes similiares. En tanto, Bariloche registra una ocupación de casi un 80 por ciento en la primera semana de enero.

Neuquén registró alta actividad turística en San Martín de los Andes, impulsada por la demanda espontánea. Según datos oficiales del Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales de la provincia, la ciudad alcanzó un 85 por ciento de ocupación, en el marco de un inicio de temporada marcado por una alta afluencia de visitantes en todo el territorio provincial.

En Tucumán, Tafí del Valle alcanzó un 75 por ciento de ocupación hotelera, mientras que San Javier llegó al 70 por ciento, cifras que confirman un arranque sólido para el turismo interno y regional según datos del Ente Tucumán Turismo.

Misiones registró hasta 70 por ciento de ocupación hotelera y más de 5.000 ingresos diarios a Iguazú, según el relevamiento del Ministerio de Turismo provincial. Hubo más de 5.000 ingresos diarios al Parque Nacional Iguazú durante el último fin de semana. La actividad también marcó un fuerte movimiento en la zona centro y en destinos como San Ignacio y el Salto del Tabay.

Finalmente, Mendoza, San Rafael, uno de los destinos principales de la temporada de verano en la provincia, los números aportados por la Dirección de Turismo marcan que lo más buscado son las cabañas, especialmente en la zona de ríos y naturaleza, con un promedio que llega al 82 por ciento de ocupación.