Premio del Quini 6 en Entre Ríos: “Es un cliente de siempre y se lo merece”, dijo agenciera

El Quini 6 volvió a decir presente en Entre Ríos y dos jugadores de la provincia se beneficiaron en la modalidad Siempre Sale, llevándose cada uno unos 9 millones de pesos. Ambas apuestas acertadas se realizaron en la ciudad de Colón.

Uno de los ganadores ya se presentó en el local para iniciar los trámites y, tras los descuentos reglamentarios, percibirá un monto superior a los seis millones de pesos.

La información fue confirmada por Adriana Gómez, titular de la agencia, quien dialogó con Elonce y expresó su satisfacción por el premio vendido. “estamos contentos, por suerte ya sabemos quién es el ganador. Es un cliente de la agencia y ahora va a tener que hacer los trámites para poder cobrar su premio”, señaló.

Si bien aclaró que los titulares de agencias no reciben un beneficio económico directo por la venta del premio bajo la modalidad Siempre Sale, destacó la importancia simbólica del hecho. “Uno está contento porque vendemos muchas ilusiones en la agencia y la gente también está contenta”, afirmó.

Gómez explicó que la noticia generó una gran repercusión en la comunidad. “Se corre la bolilla en todos lados. Hice publicidad en las redes y todo el mundo te felicita”, comentó. Además, destacó que el “el premio lo vendió Adriana, la otra chica que trabaja en la agencia, que está atrás del mostrador. Ella fue la que hizo la boleta ganadora”, remarcó.

No se trató del primer premio importante entregado por la agencia. Gómez recordó antecedentes recientes y de años anteriores. “Hace un mes vendimos otro premio del Quini de cinco millones de pesos que tuvieron que cobrarlo en Paraná, y hace unos años dimos un pozo de la Poceada Federal, un premio mayor, un pozo muy grande”, enumeró. La agencia funciona desde el año 2009 en la ciudad de Colón.

Respecto al ganador, Gómez indicó que se trata de una persona conocida del local. “Es un cliente que viene siempre, la verdad que se lo merece”, expresó, aunque aclaró que no brindó detalles sobre el destino que le dará al dinero. “No nos contó nada de qué va a hacer con el premio”, agregó.

La agenciera consideró que el premio representa un impulso positivo para el inicio del año. “Es un buen empujón para arrancar el 2026 con toda la energía”, afirmó. Además, destacó que otro de los premios del sorteo Siempre Sale también fue vendido en Colón, lo que convirtió la jornada en una fecha especial para la ciudad.

Finalmente, Gómez brindó los datos del local y celebró el presente de la agencia. “Estamos en calle Paysandú 627, es la agencia número 1199, Los Mellis de la Suerte”, indicó, y concluyó con optimismo: “Que vengan todos los clientes a jugar, que somos de la suerte”. Elonce.com