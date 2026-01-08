 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad La suerte en la provincia

Quini 6 de más de $9 millones en Entre Ríos: dónde se jugaron las boletas ganadoras

Dos apostadores acertaron la modalidad Siempre Sale y obtuvieron un premio superior a los $9 millones. Elonce confirmó a través del IAFAS las localidades donde se jugaron las boletas ganadoras.

8 de Enero de 2026
Quini 6
Quini 6

Dos apostadores acertaron la modalidad Siempre Sale y obtuvieron un premio superior a los $9 millones. Elonce confirmó a través del IAFAS las localidades donde se jugaron las boletas ganadoras.

La fortuna volvió a sonreírle a dos apostadores de Entre Ríos, quienes resultaron ganadores en la modalidad Siempre Sale del Quini 6 y se aseguraron un premio individual superior a los $9.000.000, según los resultados del sorteo realizado este miércoles.

 

De acuerdo a la información confirmada por Elonce con el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS), las boletas premiadas fueron jugadas en agencias de tómbola de Colón.

En la modalidad Siempre Sale, que se gana con seis, cinco o cuatro aciertos, los números sorteados fueron: 12-33-36-30-07-19. Hubo 34 ganadores y cada uno se lleva $9.043.974. Dos son de Entre Ríos.

Quini 6
Quini 6

Cómo quedaron los otros pozos

Un apostador ganó el millonario pozo de La Segunda del Quini 6 que se sorteó este miércoles. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que, en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 10.100 millones de pesos.

 

En el sorteo Tradicional salieron el 29-40-39-04-09-27. No hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo $4.542.920.093.

Asimismo, en el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 32-17-11-26-20-29. Hubo un solo ganador con todos los aciertos y se llevó $1.804.766.386,50. Es oriundo de Capital Federal.

 

Por su parte, en La Revancha aparecieron el 13-05-16-39-35-32. El pozo quedó vacante, por lo tanto, en el del domingo se sortearán $3.386.931.424.

En el Pozo Extra, en tanto, hubo 993 ganadores y cada uno percibirá $156.092,65. Elonce.com

 

Más noticias

Temas:

IAFAS Quini 6 Siempre Sale
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso