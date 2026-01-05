Quini 6 de más de $9 millones en Entre Ríos: dónde se jugaron las boletas ganadoras

La fortuna volvió a sonreírle a cuatro apostadores de Entre Ríos, quienes resultaron ganadores en la modalidad Siempre Sale del Quini 6 y se aseguraron un premio individual superior a los $9.000.000, según los resultados del sorteo realizado este domingo.

De acuerdo a la información confirmada por Elonce con el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS), las boletas premiadas fueron jugadas en agencias de tómbola de San José, San Salvador, Concordia y La Paz.

En la modalidad Siempre Sale, que se gana con seis, cinco o cuatro aciertos, los números sorteados fueron: 06-45-23-19-31-24, hubo 39 ganadores de los cuales cuatro son de Entre Ríos y cada uno se llevará $9.418.648,85.

Quini 6

Cómo quedaron los otros pozos

En el resto de las modalidades del Quini 6 no se registraron ganadores con seis aciertos, por lo que los pozos millonarios quedaron vacantes. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que, el próximo sorteo, en total, habrá en juego 10.400 millones de pesos.

En el Tradicional salieron el 41-45-14-09-08-33. Ningún apostador acertó todos los números y el pozo quedó vacante. Acumula para el próximo sorteo $4.331.622.251.

En el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 41-44-14-16-10-32. No hubo ganadores en este sorteo y para el próximo se acumulan $1.593.468.545.

Por su parte, en La Revancha aparecieron el 07-08-45-33-15-30. No hubo apostadores afortunados en esta ocasión, por lo que en el próximo pozo se acumulan $3.025.160.055.

En el Pozo Extra hubo 175 ganadores con seis aciertos que se llevarán $885.714,29.