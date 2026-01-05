Quini 6 de más de $9 millones en Entre Ríos: “Fue una alegría hermosa”, aseguró la agenciera

La fortuna volvió a sonreírle a Entre Ríos en el último sorteo del Quini 6, donde cuatro apostadores de la provincia resultaron ganadores en la modalidad Siempre Sale y se aseguraron un premio individual superior a los 9 millones de pesos. Las boletas premiadas fueron jugadas en agencias de San José, San Salvador, Concordia y La Paz.

Según confirmaron a Elonce desde el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social, los números sorteados en esta modalidad fueron 06, 45, 23, 19, 31 y 24. En total hubo 39 ganadores en todo el país y cada uno cobrará 9.418.648,85 pesos.

Una gran sorpresa

Una de las boletas ganadoras se vendió en la agencia 765 de Concordia, propiedad de Patricia Monje, quien dialogó con Elonce y expresó su emoción por haber entregado un premio de esta magnitud. “Es la primera vez que vendemos un premio importante. He dado premios antes, pero no tan grandes. La verdad que estoy muy contenta”, contó.

Agencia 765 de Concordia. Foto: Elonce.

La agenciera relató que, tras conocerse el resultado, varios clientes se acercaron al local para consultar. “Han venido a chequear porque puse el estado en WhatsApp y mucha gente también vino a felicitarme”, explicó.

Patricia contó que se enteró de la noticia a través de un llamado oficial. “Me llamaron del IAFAS. No lo podía creer, porque uno siempre está deseando dar un buen premio. Arrancar la mañana así fue lo mejor”, expresó.

Expectativa y entusiasmo entre los apostadores

Consultada sobre el perfil de quienes juegan en su agencia, señaló que hay tanto apostadores habituales como circunstanciales. “Tengo clientes que juegan siempre la misma boleta y otros que apuestan de manera ocasional. En Concordia se juega bastante”, indicó.

Además, reveló cuál es el número más elegido por los apostadores. “Normalmente el 32 es el más jugado, es el número del dinero. Después siguen el 17, el 13 y el 22”, detalló.

Con optimismo, la agenciera dejó un mensaje esperanzador. “Creo que es el principio de varios premios más que vendrán”, afirmó.