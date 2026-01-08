Quini 6 de más de $18 millones en Colón: la sorpresa de la agenciera que vendió uno de los tickets

La agencia de Colón es la primera vez que vende una boleta de Quini 6 ganadora.

La fortuna volvió a sonreírle a Entre Ríos en el sorteo más reciente del Quini 6, cuando dos jugadores de la provincia se beneficiaron en la modalidad Siempre Sale. Cada ganador recibirá más de 9 millones de pesos.

Ambas apuestas acertadas se realizaron en Colón. Ante esto, Elonce dialogó con Daiana Campodónico, propietaria del local donde se jugó una de estas, quien relató la sorpresa que generó el resultado. “Es una noticia que cualquier agenciero desea. No imaginábamos que iba a salir desde acá”, expresó.

Hasta el momento no apareció el ganador en la agencia 559. Foto: Elonce.

Un apostador que aún no se identifica

Hasta el momento, nadie se presentó en la agencia para confirmar si el acierto corresponde a un cliente habitual o a un turista. “Tenemos jugadores que vienen seguido y otros que aparecen solo de paso. Entre llamados y mensajes recién empezamos a revisar jugadas, pero todavía no apareció”, comentó Campodónico.

El negocio tiene 36 años de trayectoria y desde hace seis ella está al frente. Según recordó, en el pasado su familia comercializó premios importantes de lotería, aunque hoy el Quini 6 se impone sobre otros sorteos. “Este juego superó a todo lo demás. Se volvió el más elegido”, señaló.

Daiana Campodónico, dueña de la agencia de Colón. Foto: Elonce.

El comportamiento del público

Campodónico indicó que el Quini 6 mantiene un nivel alto de participación. “La boleta cuesta 3.000 pesos e incluye todas las modalidades. La mayoría opta por jugar completo”, explicó. Además, comentó que la ciudad recibe visitantes que también realizan sus jugadas: “Colón está con turismo y muchos siguen sus números de siempre”.

Consultada sobre si en contextos económicos adversos aumenta la apuesta, desmintió la creencia popular: “Es un mito. Cuando hay crisis, afecta a todos, incluso al juego”.