Turistas argentinos quisieron robar botellas de whisky en Brasil y fueron detenidos 

Dos turistas argentinos que fueron a las playas de Copacabana, Brasil, a pasar las fiestas de fin de año, fueron detenidos acusados de robar botellas de whisky importado, entre otros artículos de lujo en supermercados del balneario ubicado al sur de Río de Janeiro.

El caso se conoce unas semanas después del escándalo en el que cinco mendocinos fueron acusados de robar artículos de alta gama en un mall de los Estados Unidos.

La noticia de las dos nuevas detenciones coincide con el desarrollo de una temporada empujada por cifras récord de viajes de argentinos a las playas de Brasil. Entre enero y noviembre aterrizaron en suelo brasileño un total de 9 millones de personas, un incremento del 34% frente al año anterior. Los principales visitantes, un tercio del total, fueron los argentinos: 3,1 millones, un 82,1% más que en 2024.

Los arrestos se concretaron durante el fin de semana como parte del Operativo Contra el Golpe, una medida que se tomó en Copacabana para reformar la seguridad durante estas semanas de mayor afluencia turística.

Los argentinos al ser detenidos

De acuerdo al reporte publicado por O'Globo, los argentinos implicados fueron sorprendidos infraganti cuando intentaban irse de un supermercado con costosas botellas de whisky importado y otros artículos de lujo.

Ambos fueron llevados a la delegación policial 12° de Copacabana y acusados en el acto. Según trascendió, la imputación sería por hurto agravado y quedaron a disposición de la Justicia. La Policía Civil informó que ya se informó al consulado de Argentina del caso.