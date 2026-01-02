Turista argentino fue golpeado por vendedores de choclo en Camboriú: video

Un turista argentino fue golpeado por un grupo de vendedores de choclos en una playa de Camboriú, Brasil. La violenta pelea fue captada por testigos que estaban en el lugar.

Según los primeros datos, el conflicto habría comenzado con una discusión verbal que rápidamente escaló hasta convertirse en agresiones físicas, con la intervención de varias personas. El hecho ocurrió a plena luz del día y ante la mirada de numerosos turistas que se encontraban en la playa.

Al parecer un desacuerdo en el monto cobrado por los productos adquiridos fue el desencadenante del violento hecho, e incluso se habló de un presunto intento de cobro excesivo. Sin embargo, la familia que atiende el puesto de venta negó esas acusaciones.

🚨Un turista argentino fue agredido por vendedores ambulantes en una playa de Balneario Camboriú, Brasil, tras discutir por el precio de un choclo, reclamando un cobro de 150 reales en lugar de 30 pic.twitter.com/syW5OlgPDw — LOS ANDES (@LosAndesDiario) January 2, 2026

La hija del comerciante involucrado dio a conocer su versión de los hechos y según su relato, el turista argentino increpó de manera agresiva a los vendedores y los acusó directamente de haberle robado el dinero.

En ese contexto, la joven aseguró que el visitante agredió físicamente a su madre, lo que habría desencadenado la reacción defensiva de los familiares y empleados presentes, derivando en la pelea generalizada.

En cuanto a la controversia económica, los vendedores rechazaron haber exigido un pago de 150 reales y afirmaron que el monto real de la operación fue de 30 reales. Además, señalaron que cuentan con comprobantes para respaldar su versión y descartar cualquier sospecha de estafa.

En las últimas horas también se difundió el video de una turista argentina en Brasil que pregunta por los precios de los choclos en portugués y le dicen un precio, mientras que cuando pregunta en español, le cobran otro monto más elevado.