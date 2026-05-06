Tres pueblos entrerrianos compiten por ser “los más lindos del mundo”

Los pueblos pertenecen a los departamentos Paraná, Gualeguaychú y Colón. Los tres fueron postulados por el Gobierno Provincial para participar de la competencia internacional “Best Tourism Villages”, impulsada por Naciones Unidas Turismo.
La provincia de Entre Ríos vuelve a proyectarse en la escena internacional con la postulación de dos de sus localidades al programa Best Tourism Villages, impulsado por UN Tourism (Naciones Unidas Turismo).
Las tres localidades representantes de Entre Ríos son Pueblo General Belgrano (departamento Gualeguaychú), Villa Urquiza (departamento Paraná) y Ubajay (departamento Colón).
Se trata de una iniciativa que reconoce a pueblos que preservan su patrimonio cultural y natural, promueven valores comunitarios y asumen un compromiso sostenido con la sostenibilidad, posicionando al turismo como motor de desarrollo rural y bienestar.
Sobre los pueblos entrerrianos postulados para ser “los más lindos del mundo”
Pueblo General Belgrano (Gualeguaychú)
Pueblo General Belgrano surgió en una zona habitada originalmente por pueblos chaná, charrúa y guaraní, cercana a la actual ruta nacional 14. Su desarrollo comenzó en la década de 1960, cuando las estancias San Martín y El Potrero fueron loteadas y permitieron el asentamiento de unas 25 familias dedicadas principalmente a actividades rurales. El lugar tomó relevancia alrededor de la denominada “Curva de Fiorotto”, donde funcionaban un almacén de ramos generales y la escuela rural.
El crecimiento de la localidad estuvo vinculado al impulso de vecinos y comerciantes, como Héctor Ipperi, quien encabezó la Comisión Pro-Adelanto Zona El Potrero. Con el tiempo llegaron servicios esenciales como electricidad, teléfono y una sala de primeros auxilios. La inauguración del Puente Internacional Libertador General San Martín, en 1976, favoreció el aumento poblacional y la radicación de inmigrantes. Finalmente, con el regreso de la democracia, en 1983 la comunidad logró que el sitio fuera reconocido oficialmente como Pueblo General Belgrano, considerado uno de los pueblos más nuevos de Entre Ríos.
Actualmente, el pueblo se destaca por un perfil turístico asociado al descanso y la naturaleza. Se resalta además el desarrollo de emprendimientos boutique y gastronómicos nacidos tras la pandemia, que consolidaron a Pueblo Belgrano como un destino de tranquilidad y escapadas rurales cerca de Gualeguaychú.
Villa Urquiza (departamento Paraná)
Villa Urquiza fue fundada en 1853 y se considera la primera colonia agrícola organizada de la región, impulsada por Justo José de Urquiza tras la Batalla de Caseros. Ubicada sobre las barrancas del río Paraná, surgió inicialmente como la Colonia Agrícola Militar Las Conchas, destinada a militares que abandonaban las armas para dedicarse a la agricultura.
Con el tiempo, llegaron inmigrantes europeos de Alemania, Suiza, Francia e Italia, lo que favoreció el crecimiento del poblado. En 1860 fue elevada al rango de villa y pasó a llamarse Villa Urquiza en homenaje a su fundador.
También se destacan lugares emblemáticos como el antiguo almacén de ramos generales, hoy convertido en museo, donde antiguamente se realizaban reuniones, comercios y encuentros de trabajadores del puerto. Además, se recuerdan antiguas costumbres de los inmigrantes, como el “zanjeo” para delimitar tierras y las técnicas rurales tradicionales de cultivo y trilla.
Actualmente, Villa Urquiza basa su economía en el turismo, la agricultura y la ganadería. El desarrollo turístico creció especialmente desde 1985, tras la pavimentación del acceso al pueblo. Entre sus particularidades se destacan sus cuatro cementerios según credos religiosos y los proyectos para ampliar la oferta turística con nuevos complejos termales.
Ubajay (Colón)
Ubajay es una localidad entrerriana marcada por la mezcla de culturas, inmigraciones y procesos históricos que dieron forma a muchos pueblos de la provincia. Su nombre proviene del guaraní y hace referencia al árbol y fruto del ubajay, cuya etimología significa “fruta ácida”.
La ciudad creció gracias a dos factores centrales: la inmigración judía impulsada por la Jewish Colonization Association (JCA), creada por el barón Maurice de Hirsch, y la llegada del ferrocarril en 1915. Desde comienzos del siglo XX arribaron familias judías provenientes de Rusia, Ucrania, Polonia y Transilvania, que se asentaron en colonias agrícolas como Yatay y Palmar.
Los inmigrantes desarrollaron actividades agrícolas y comerciales, fundaron cooperativas, una sinagoga, una escuela judía y un cementerio israelita, del que aún quedan vestigios. Los cultivos tradicionales fueron cereales, lino, tártago y maní, mientras que la explotación maderera se convirtió en una de las principales actividades económicas.
La inauguración de la estación ferroviaria transformó a Ubajay en un centro económico regional, facilitando el transporte de pasajeros y mercaderías. Sin embargo, el cierre del ramal ferroviario en 1991 afectó profundamente a la localidad. El último jefe de estación, Alcides Coullerí, quedó como una figura emblemática del pueblo y hoy el museo local lleva su nombre.
También se rescata el valor cultural de la pintora Sara Sterin de Chichelnitzky, nacida en Ubajay, cuyas obras retrataron la vida rural, el trabajo agrícola, las tradiciones judías y el paisaje cotidiano de la región.
Cuál es el objetivo del programa Best Tourism Villages
El reconocimiento de las Naciones Unidas no es un simple concurso de belleza. Para participar, los pueblos deben cumplir requisitos estrictos que aseguren un turismo responsable:
-Población: las localidades deben tener menos de 15.000 habitantes.
-Actividad tradicional: deben conservar una fuerte presencia de tareas rurales o tradicionales.
-Sostenibilidad: el jurado evalúa la gestión económica, social y ambiental de la comunidad.
Los ganadores no solo obtienen visibilidad global, sino que acceden a una red internacional de destinos rurales donde comparten buenas prácticas y reciben asistencia técnica directa de la ONU para potenciar sus fortalezas.
En la edición anterior, los pueblos de Carlos Pellegrini (Corrientes) y Maimará (Jujuy) fueron reconocidos internacionalmente por ONU Turismo, reafirmando el valor del turismo rural argentino en el escenario internacional.