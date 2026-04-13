Traslado de “Tavi” Celis: la defensa cuestionó la medida y negó un conflicto familiar

“Desconocemos si esta medida fue o no ya efectivizada”, sostuvo el abogado.

El abogado defensor de Daniel “Tavi” Celis, el Dr. Augusto Laferriere, explicó a Elonce en detalle la situación que derivó en la autorización del traslado del interno desde la Unidad Penal 1 de Paraná hacia otro establecimiento, luego de que la Justicia Federal tomara intervención ante un supuesto conflicto intracarcelario con su hijo, Teuco Celis, también alojado en la misma unidad. La decisión judicial se basó en un informe penitenciario que alertaba sobre un incidente entre ambos, lo que motivó la separación de celdas y la posterior medida de seguridad.

“Me llama poderosamente la atención porque todo esto sucede luego de recibir una carta documento por parte del Ministro de Seguridad de la provincia, el señor Néstor Roncaglia”, comenzó explicando Laferriere a Elonce, al relatar el contexto previo.

Según indicó, la notificación exigía que Celis ratificara o rectificara declaraciones atribuidas a él en un plazo de 24 horas, algo que la defensa considera “materialmente imposible” dentro del sistema judicial.

El letrado cuestionó además las condiciones de detención: “Se encuentra en una celda que está monitoreada como si fuese un Gran Hermano, las 24 horas por cámaras”, sostuvo, al tiempo que remarcó que cualquier acción del interno estaría bajo control permanente del Servicio Penitenciario.

Sanciones y antecedentes dentro del penal

Laferriere también se refirió a sanciones disciplinarias previas que, según explicó, habrían influido en el contexto del traslado. “Tavi Celis fue sancionado en dos oportunidades por expedientes disciplinarios”, señaló, indicando que las medidas se habrían originado por golpear la puerta de su celda para “solicitar atención médica”.

El abogado cuestionó la proporcionalidad de las sanciones. “La primera sanción por 5 días, la segunda por 15 días” detalló y agregó que situaciones similares ocurren con otros internos sin las mismas consecuencias. Para la defensa, estos episodios forman parte de un esquema de “tratamiento desigual” dentro del penal.

También recordó un hecho previo de alta tensión en la unidad: el fallecimiento de un interno que derivó en protestas y quemas de gomas en el acceso al establecimiento. En ese contexto, Celis habría estado en una celda contigua.

La versión sobre el supuesto conflicto

Respecto del motivo que impulsó el traslado, el defensor fue contundente al poner en duda la existencia de una pelea entre padre e hijo. “Según las parejas de ambos que me han llamado, no ha habido ese supuesto altercado”, afirmó Laferriere, quien insistió en que no existe confirmación directa del hecho.

Asimismo, aclaró que “desconocemos si esta medida fue o no ya efectivizada”, dijo, y adelantó que intentará reunirse con ambos en la unidad penal para reconstruir lo sucedido en primera persona.

Trasladaron a Daniel "Tavi" Celis por conflictos con su hijo en la cárcel

El abogado también negó que Celis mantenga comunicación con el exterior mediante redes sociales o teléfonos: “Es imposible que el señor Celis pueda hacer algo sin que se entere en tiempo real el Ministro de Seguridad”, expresó.

La postura de la defensa y el avance judicial

En relación al expediente, Laferriere explicó que la decisión de traslado fue adoptada tras un informe del Servicio Penitenciario elevado al Tribunal Oral Federal de Paraná, lo que derivó en la autorización judicial para su reubicación en la Unidad Penal de Federal.

Sobre el fondo de la investigación, el letrado sostuvo que no hay evidencia firme del conflicto intrafamiliar: “no decimos que haya algo ilegal, pero sí llamativo al menos”, señaló.

Finalmente, el abogado leyó fragmentos de la respuesta escrita de Celis ante la carta documento, donde el interno niega los hechos atribuidos: “Desconozco los hechos, como así también las publicaciones a la cual usted hace mención”, y rechaza haber mantenido comunicaciones con terceros.

Mientras la Justicia avanza en la verificación de los informes penitenciarios, el caso del traslado de Tavi Celis continúa abierto, con versiones contrapuestas entre la defensa y el sistema penitenciario, y a la espera de nuevas medidas que esclarezcan lo ocurrido dentro de la unidad carcelaria.