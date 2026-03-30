Tensión en el Sindicato de la Fruta en Concordia: un grupo de personas intentó tomar la sede

Un operativo policial se desplegó durante la mañana de este lunes en la sede del Sindicato de la Fruta, en Concordia, donde nueve personas fueron detenidas tras ingresar por la fuerza al edificio ubicado en calle Saavedra.

El hecho se registró en las primeras horas del día, cuando un grupo integrado por siete hombres y dos mujeres accedió al inmueble tras forzar el ingreso. Según se informó, habrían roto un candado colocado en la puerta para ingresar a las instalaciones.

La situación se dio en el marco del conflicto interno que atraviesa el Sindicato de la Fruta, vinculado a la conducción de la entidad y al control de la sede gremial.

Intervención policial y desalojo

Ante lo ocurrido, personal policial se hizo presente en el lugar y dio intervención a la fiscal en turno, Daniela Montangie, quien dispuso el desalojo inmediato de las personas que se encontraban dentro del edificio.

El procedimiento se concretó minutos después de las 8 de la mañana, con un importante despliegue de móviles policiales en la zona. Durante el operativo, se interrumpió el tránsito en la intersección de calles Saavedra y Sarmiento.

Sindicato de la Fruta, Concordia.

Las nueve personas fueron retiradas del interior del inmueble y trasladadas a sede policial, donde quedaron a disposición de la Justicia.

Contexto de la disputa gremial

El episodio se inscribe en una disputa que se viene desarrollando en el Sindicato de la Fruta en los últimos meses, con distintos sectores que sostienen posiciones contrapuestas sobre la conducción del gremio.

De acuerdo a fuentes judiciales, los involucrados pertenecerían a uno de los espacios que forman parte de esa interna, aunque la situación deberá ser analizada en el marco de la investigación en curso.

El conflicto tuvo un punto relevante a fines de 2025, cuando se concretó una intervención en la entidad, lo que derivó en distintos episodios vinculados al control del edificio.

La causa continúa en trámite y será la Justicia la que determine las responsabilidades en torno al ingreso al Sindicato de la Fruta y las circunstancias en las que se produjo el hecho.