Funcionario de Seguridad Vial chocó contra un guardarrail: conducía alcoholizado

El hombre tenía 1.51 gramos de alcohol en sangre y lo apartaron de su cargo como Jefe de Seguridad Vial de Cipolletti, en Río Negro.
Un jefe del área de Seguridad Vial de Cipolletti fue apartado de sus funciones tras protagonizar un siniestro vial en la Ruta Provincial 7, a la altura de calle 3, en la localidad de Centenario, provincia de Río Negro. Tras el hecho, se confirmó que estaba alcoholizado.
El hecho ocurrió en la madrugada del sábado, cuando el funcionario, que estaba fuera de servicio, perdió el control de su vehículo, un Suzuki Fun blanco y chocó contra un guardarraíl.
El accidente se registró alrededor de las 6:40, motivando la intervención de distintos cuerpos policiales. Al arribar al lugar, efectivos de la comisaría 5 identificaron al conductor como Sergio Casagrande, integrante de la división de Seguridad Vial de Cipolletti. El resultado del control de alcoholemia realizado en el sitio confirmó que Casagrande tenía 1,51 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra que excede ampliamente los límites permitidos por la normativa vigente.
De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local Diario de Río Negro, el vehículo presentaba daños visibles, especialmente en la parte trasera, y quedó en el lugar a la espera de ser retirado por una grúa. Según el informe oficial, tras el choque el automóvil giró sobre la cinta asfáltica y se detectaron restos del mismo sobre la calzada, lo que refuerza la hipótesis de un impacto de consideración.
El conductor fue trasladado por una ambulancia al hospital de Centenario para su evaluación médica. Sin embargo, horas más tarde, personal policial constató que Casagrande se había retirado del establecimiento por sus propios medios, sin contar con el alta médica correspondiente.
El funcionario se encontraba franco de servicio y que previamente habría asistido a un evento familiar. Tras confirmarse el resultado positivo en el test de alcoholemia, se activaron los protocolos habituales: fue apartado preventivamente de sus funciones y se iniciaron actuaciones administrativas internas, además de las contravencionales. La investigación busca esclarecer las causas del siniestro y determinar si el vehículo estuvo involucrado en otro episodio previo.