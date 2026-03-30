La AUH entra en tiempo límite: este martes vence el plazo para cobrar el 20% retenido

La AUH tiene una fecha clave este martes 31 de marzo, cuando finaliza el plazo establecido por la ANSES para presentar la Libreta correspondiente y acceder al 20 por ciento retenido durante el año 2024. Se trata de un trámite obligatorio para quienes perciben la asignación y buscan cobrar ese monto acumulado.

Desde el organismo previsional recordaron que este porcentaje retenido se libera únicamente cuando se acredita el cumplimiento de los controles sanitarios, el calendario de vacunación y la asistencia escolar de los niños y adolescentes incluidos en el beneficio.

La AUH forma parte de una política que vincula la asistencia económica con el cumplimiento de condiciones básicas vinculadas al desarrollo de los menores, por lo que la presentación de la Libreta resulta indispensable para completar el proceso anual.

Cómo realizar el trámite para la AUH

El procedimiento debe realizarse a través de la plataforma mi ANSES, tanto desde el sitio web oficial como desde la aplicación móvil. Allí, los titulares deben ingresar con su CUIL y Clave de la Seguridad Social para acceder a la sección correspondiente.

Una vez dentro, es necesario verificar los datos de los menores a cargo y, en caso de faltar información, generar el formulario de la Libreta. Este documento debe ser impreso y firmado por las autoridades del establecimiento educativo o del centro de salud, según corresponda.

Luego, el formulario completo debe ser fotografiado con buena calidad y cargado nuevamente en la plataforma. El trámite se considera finalizado cuando el titular recibe la confirmación por correo electrónico.

Alternativas y recomendaciones

Para quienes no puedan completar el proceso de manera digital, la ANSES informó que la Libreta también puede presentarse en forma presencial en cualquiera de sus oficinas o en operativos territoriales, sin necesidad de solicitar turno previo.

En este contexto, desde el organismo recomendaron no esperar hasta último momento para realizar la gestión, debido a la alta demanda que suele registrarse en los días previos al vencimiento.

La AUH representa un ingreso significativo para muchas familias, por lo que completar este trámite dentro del plazo establecido resulta fundamental para no perder el acceso al monto retenido correspondiente al año anterior.