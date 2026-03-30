El Gobierno oficializó bono de $70.000 para jubilados y pensionados

El Gobierno nacional oficializó un bono extraordinario previsional de hasta $70.000 para jubilados y pensionados que se abonará en abril de 2026, según lo establece el Decreto 213/2026 publicado en el Boletín Oficial. La medida alcanzará a beneficiarios del sistema previsional administrado por ANSES, incluyendo jubilaciones, pensiones y prestaciones no contributivas.

De acuerdo a la normativa, el refuerzo económico se otorgará a quienes perciban haberes iguales o inferiores al mínimo previsional, quienes recibirán el monto completo. En tanto, aquellos con ingresos superiores al haber mínimo cobrarán un bono proporcional hasta alcanzar el tope establecido por la suma del haber mínimo más el adicional.

El decreto también precisa que el bono tendrá carácter no remunerativo, no será sujeto a descuentos ni se computará para otros conceptos. Además, para acceder al beneficio, las prestaciones deberán estar vigentes al momento de su liquidación.

Alcance del beneficio

La medida incluye a titulares de jubilaciones y pensiones contributivas del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y quienes perciben pensiones no contributivas, como las destinadas a personas con invalidez o madres de siete hijos o más.

En el caso de pensiones compartidas, el texto oficial aclara que serán consideradas como un único titular a los efectos del cobro del bono. Asimismo, se faculta a la ANSES a dictar normas complementarias para garantizar la correcta implementación del beneficio.

Objetivo de la medida

En los considerandos, el Ejecutivo argumenta que el refuerzo busca compensar el impacto de la inflación en los haberes previsionales, especialmente en los sectores de menores ingresos. También señala que el bono forma parte de una política de sostenimiento del poder adquisitivo, en el marco de cambios en la fórmula de movilidad jubilatoria.