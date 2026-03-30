Robaron una moto, la ocultaron entre la maleza y fue recuperada en Concepción del Uruguay

Una moto que había sido denunciada como robada fue encontrada durante la noche del domingo en Concepción del Uruguay, luego de un procedimiento realizado por personal policial en una zona de descampados. El vehículo había sido ocultado entre la vegetación.

El hecho ocurrió alrededor de las 22:05 en inmediaciones de avenida Frondizi y 14 de Julio, donde efectivos de la Comisaría Primera realizaban recorridas preventivas. En ese contexto, una mujer se acercó y aportó información sobre la posible ubicación del rodado.

Con los datos aportados, los agentes iniciaron un rastrillaje en un sector de baldíos ubicado entre las vías del ferrocarril y la mencionada avenida. Allí lograron localizar la moto escondida entre las malezas.

Dónde fue encontrada y de qué rodado se trata

El vehículo hallado es una Honda Wave 110 cc de color tornasolado. Al momento del hallazgo no tenía colocada la patente, lo que dificultaba su identificación a simple vista.

Tras la verificación correspondiente, se confirmó que se trataba de la misma moto denunciada como sustraída horas antes por un vecino de la ciudad.

Moto robada en Concepción del Uruguay.

Según se había informado, el rodado fue robado desde el frente de una vivienda ubicada en calle República del Líbano al 900.

Intervención y destino del vehículo

Una vez localizada, se dio intervención a la Fiscalía en turno, desde donde se dispuso el secuestro del vehículo. La moto fue trasladada a la dependencia policial.

El rodado quedó a disposición de la Justicia y será restituido a su propietario una vez que se completen las actuaciones correspondientes.