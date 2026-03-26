Niño de 12 años y adolescente de 16, fueron demorados por robar moto en Concepción del Uruguay

REDACCIÓN ELONCE
Dos menores fueron demorados tras sustraer una motocicleta en Concepción del Uruguay. El hecho fue detectado por cámaras y los adolescentes fueron demorados cuando intentaban huir.
El robo de moto en Concepción del Uruguay fue frustrado este jueves por la tarde tras un rápido operativo policial que permitió demorar a dos menores de 12 y 16 años, quienes habían abandonado el vehículo sustraído e intentaban escapar a pie.
El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 16:20 horas en la zona de Avenida La Fraternidad, donde intervino personal del Comando Radioeléctrico en conjunto con efectivos de la Comisaría Primera.
Según se informó, los uniformados fueron alertados sobre la presencia de dos personas que habían dejado una motocicleta detrás del salón de eventos “La Costa”, ubicado en el predio del Parque “La Salamanca”, para luego darse a la fuga.
Intervención clave del sistema de videovigilancia
Gracias a un rápido despliegue de móviles policiales, los sospechosos fueron interceptados a pocos metros del lugar del hecho, donde se constató que se trataba de dos menores de edad.
Un elemento determinante en el esclarecimiento fue el sistema de videovigilancia de la ciudad, que permitió observar en tiempo real toda la secuencia del abandono del rodado y el intento de escape.
Las imágenes captadas por el domo policial instalado en el predio facilitaron la coordinación desde la Sala de Comando, lo que permitió ubicar y demorar a los presuntos autores con precisión.
Identificación del rodado y denuncia del propietario
La motocicleta recuperada es una Keller Chrono Classic 110cc, de color negro, que había sido sustraída minutos antes en la zona de calle Mitre al 400.
Tras las averiguaciones correspondientes, se confirmó la propiedad del rodado y su dueño, un joven de 26 años, se presentó en la Jefatura Departamental para radicar la denuncia formal.
De este modo, se logró esclarecer el hecho en un corto lapso de tiempo, gracias a la intervención policial y al monitoreo urbano.
Disposición judicial y medidas adoptadas
Una vez informada la situación, el fiscal en turno, Dr. Juan Pablo Gile, dispuso el secuestro de la motocicleta bajo acta de estilo y su posterior restitución al damnificado. Asimismo, se ordenó la intervención de la División Policía Científica para la realización de peritajes sobre el vehículo recuperado.
En cuanto a los menores involucrados, fueron trasladados a la Comisaría de Minoridad, donde, tras ser examinados por el médico policial, fueron entregados a sus progenitores para su resguardo.