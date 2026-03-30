El precio del petróleo supera los U$D 107 tras nuevas amenazas de Trump a Irán

Los mercados globales comienzan una nueva semana dominada por las tensiones derivadas de la guerra. El petróleo encadena un nuevo incremento y las principales bolsas de Asia se hundieron hasta 3%, en un contexto marcado por la intensificación del conflicto bélico en Medio Oriente y el temor a una crisis energética de mayor escala. Es que el presidente estadounidense Donald Trump lanzó otra amenaza y dijo que desea "apoderarse del petróleo de Irán", según el Financial Times.

Hubo un nuevo ataque del grupo hutí de Yemen contra Israel durante el fin de semana, que amplió el radio del enfrentamiento y elevó el riesgo geopolítico en la región. A esto se suma la persistente tensión entre EEUU, Israel e Irán, que sigue sin mostrar señales de una desescalada.

En ese escenario, los futuros del crudo Brent suben 2%, hasta los u$s107,47 por barril. La suba se da en un mes ya marcado por una tendencia alcista extrema: el petróleo acumula cerca de 60% de incremento en marzo, impulsado por interrupciones en el suministro global. Por otra parte, el crudo WTI avanza 1,9% hasta los u$s101.

La situación se agravó, además, con la confirmación de nuevos movimientos militares. Israel intensificó ataques sobre objetivos en Teherán, mientras que EEUU desplegó unos 3.500 efectivos en la región a bordo del buque de guerra USS Tripoli. En paralelo, Irán aseguró estar preparado para enfrentar una eventual incursión terrestre estadounidense.

Por otro lado, Pakistán se ofreció como mediador para abrir un canal de diálogo entre Washington y Teherán, luego de que EEUU propusiera un alto el fuego. Sin embargo, Irán rechazó la posibilidad de acciones directas y acusó a la Casa Blanca de planear una invasión.

Rebote en Europa y los futuros de Wall Street

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,50% en el "premarket", mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 0,44%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,49% al alza.

En la previa, las acciones con mayores subas son Entergy (+6,8%), Brown Forman (+5,6%) y Teleflex (+5,19%). En la vereda opuesta, las mayores caídas se observan en Moderna (-7,49%), Norwegian Cruise Line (-6,85%) y Airbn (-6,25%).

En Europa, el Euro Stoxx sube 0,39% y alcanza su máximo histórico. A nivel local, las subas son generalizadas: el DAX alemán aumenta 0,27% y el CAC francés acompaña con 0,39%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube 0,95%.

Las bolsas de Asia sufrieron una dura rueda. El índice Nikkei 225, de la bolsa de Tokio, perdió 2,8%, en línea con otros mercados de la región que también operaron en rojo. El Kospi 200 bajó 3%, de Corea del Sur, reflejando el nerviosismo de los inversores ante un posible shock energético global.

Por otra parte, los metales preciosos también exhiben subas esta jornada: el oro sube 1% hasta los u$s4.570 la onza, mientras que la plata cotiza a u$s71,09 (1,9%).