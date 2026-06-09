NASA anunció quiénes serán los astronautas que integrarán Artemis III el próximo año

Tres estadounidenses y un italiano serán los próximos astronautas de la misión Artemis III en 2027.Son los especialistas de misión, Adre Douglas y Frank Rubio, el comandante Randy Bresnik, todos de la NASA, y el piloto italiano Luca Parmitano, de la Agencia Espacial Europea.
El Centro Espacial Johnson de Houston fue escenario de un evento que captó la atención de la comunidad científica y el público global: la NASA reveló la tripulación de la misión Artemis III que buscará ensayar la nave que descenderá en la Luna y brindará una actualización oficial sobre el estado y los avances de la misión.
Se supo que el anuncio, tuvo lugar hoy a las 15.30 GMT (11.30 hora local, 12.30 de Argentina, 10.30 de Colombia, 9.30 de México, 17.30 de España) y pudo seguirse en directo a través de las plataformas oficiales de la agencia como NASATV.
La NASA confirmó que el equipo de cuatro astronautas compuesto por los estadounidenses especialistas de misión, Adre Douglas y Frank Rubio, el comandante Randy Bresnik, todos de la Agencia Espacial de Estados Unidos, y el piloto italiano Luca Parmitano, de la Agencia Espacial Europea.
Ellos serán responsables de ejecutar maniobras críticas en órbita terrestre, entre ellas el primer acoplamiento entre la cápsula Orion y los sistemas de aterrizaje desarrollados por la industria privada, un ensayo considerado indispensable antes del regreso real a la superficie lunar.
También la misión Artemis III fue rediseñada para validar capacidades de encuentro y acoplamiento, en vez de concretar el primer alunizaje del programa, y la agencia presentará detalles del nuevo enfoque estratégico durante el evento.
“La misión pondrá a prueba las capacidades críticas de encuentro y acoplamiento entre la nave Orion y los sistemas comerciales de aterrizaje tripulado necesarios para llevar a los astronautas a la superficie lunar”, explicó la NASA en su comunicado oficial. La operación servirá como ensayo general para las misiones que buscarán establecer una presencia humana permanente en la Luna durante la próxima década.
Artemis III: la misión que ensaya el futuro lunar y abre camino a Marte
La hoja de ruta de la NASA para el regreso humano a la Luna experimentó un giro estratégico en los últimos meses. Jared Isaacman, administrador de la agencia, sorprendió en febrero al anunciar una reestructuración del calendario de Artemis.
El objetivo es “aumentar la frecuencia de lanzamiento del cohete SLS de Artemis por parte de la NASA, con el objetivo de reducir el intervalo entre misiones de unos pocos años a unos 10 meses”. Entre Artemis 1 y Artemis 2 transcurrieron tres años y medio, pero la meta oficial ahora apunta a operaciones mucho más ágiles.
Artemis III tiene su lanzamiento programado para finales de 2027, desde el Centro Espacial Kennedy en Florida. La nave Orion viajará a bordo del cohete Space Launch System (SLS), cuya etapa central fue recientemente presentada como la “columna vertebral” del sistema de lanzamiento. Esta sección concentra la mayor parte de la estructura y potencia del vehículo, incluye los tanques de hidrógeno y oxígeno líquido, el intertanque y la estructura frontal, y fue trasladada desde Nueva Orleans hasta Florida para su integración definitiva.
El plan prevé que la tripulación de Artemis III realice maniobras de acoplamiento y encuentro en órbita terrestre con los módulos de aterrizaje que desarrollan las empresas SpaceX y Blue Origin. Ambos vehículos, Starship y Blue Moon, forman parte de la estrategia de la NASA para diversificar el acceso a la superficie lunar y garantizar la interoperabilidad entre sistemas creados por distintos proveedores privados. El éxito de estas operaciones determinará los pasos siguientes en la exploración lunar.
La agencia espacial estadounidense estableció que solo después de validar los procedimientos de encuentro y acoplamiento en órbita, se dará luz verde al primer alunizaje tripulado del programa, previsto para 2028 con la misión Artemis IV.
Asimismo, la NASA anunció nuevos contratos por más de 1000 millones de dólares para el desarrollo de vehículos exploradores, módulos de aterrizaje y tecnología que permitirán construir una base cerca del polo sur de la Luna, un objetivo central de la estrategia a largo plazo.
Los posibles astronautas de Artemis III
El anuncio de la tripulación de Artemis III, esperado por la comunidad internacional, incluyó perfiles de astronautas con experiencia en vuelos espaciales previos, formación científica y capacidad de liderazgo en situaciones complejas. Entre los candidatos con mayores posibilidades regulatorias figura el doctor Andre Douglas, de 40 años, quien integró la tripulación de reserva de Artemis II. Su entrenamiento junto al equipo principal lo dotó de un conocimiento profundo de la cápsula Orion, que volverá a usarse en 2027.
También se destacó la experta astronauta Jessica Meir, de 48 años, veterana con 205 días en órbita terrestre baja y actual comandante a bordo de la Estación Espacial Internacional para la misión SpaceX Crew-12.
La científica Jessica Watkins, de 38 años, fue la primera mujer negra en servir en la EEI en una misión de larga duración y suma 170 días de experiencia en el espacio.
El experimentado piloto militar Randolph Bresnik, de 58 años, asistente del Jefe de la Oficina de Astronautas para la Exploración, acumula más de 7.000 horas de vuelo y participa en la supervisión de sistemas para misiones más allá de la órbita baja.
Se supo que la NASA no descartó la inclusión de Victor Glover, de 50 años, quien ya pilotó Artemis II. Según la agencia, “no existen normativas que prohíban la reutilización de astronautas en diferentes etapas del programa lunar”. Glover es la única persona en el mundo con experiencia real operando la cápsula Orion en maniobras de aproximación, una destreza idéntica a la que requerirá el acoplamiento con los sistemas de SpaceX y Blue Origin.