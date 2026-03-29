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Internacionales Domingo de Ramos

El Papa León XIV cuestionó a los líderes que utilizan el nombre de Dios para justificar la guerra

El papa León XIV rechazó los intentos de instrumentalizar a Dios como justificación para la guerra, en unas declaraciones contundentes que probablemente se interpretarán como dirigidas a la administración Trump.

29 de Marzo de 2026
Papa Leon XIV
Papa Leon XIV

El papa León XIV rechazó los intentos de instrumentalizar a Dios como justificación para la guerra, en unas declaraciones contundentes que probablemente se interpretarán como dirigidas a la administración Trump.

El papa León XIV rechazó los intentos de instrumentalizar el nombre de Dios como justificación para la guerra, en unas declaraciones contundentes que probablemente se interpretarán como dirigidas a la administración del presidente estadounidense Donald Trump.

 

“Él no escucha las oraciones de quienes hacen la guerra, sino que las rechaza”, dijo León a la multitud reunida en la Plaza de San Pedro para la Misa del Domingo de Ramos, al comenzar su primera Semana Santa desde su elección como papa.

 

El primer pontífice nacido en Estados Unidos afirmó que Dios “rechaza la guerra” y que “nadie puede usar a [Dios] para justificar la guerra”, citando posteriormente al difunto obispo italiano Antonio (Tonino) Bello, un defensor de la paz que criticó duramente la primera Guerra del Golfo en 1990-91.

Domingo de Ramos
Domingo de Ramos

La primera Semana Santa y la primera Pascua de León XIII tienen lugar en medio del creciente conflicto en Oriente Medio, y sus declaraciones contrastan con las del secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, quien citó las Escrituras para sugerir que Dios apoya la acción militar en Irán.

 

La guerra impacta al Vaticano

 

El Domingo de Ramos, que marca el inicio de la Semana Santa que culmina con la Pascua, conmemora la entrada de Cristo en Jerusalén. La misa en San Pedro comenzó con la tradicional procesión de palmas, siguiendo el relato bíblico del acontecimiento.

 

Sin embargo, la procesión del Domingo de Ramos de este año en Jerusalén, que suele congregar a miles de participantes, fue cancelada debido al conflicto en Medio Oriente. “Debido a la guerra, este año no hemos podido realizar la tradicional peregrinación de Cuaresma en Jerusalén”, declaró el cardenal Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalén.

Temas:

Domingo de Ramos Papa León XIV Donald Trump Estados Unidos conflicto en Medio Oriente
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