Temperaturas sofocantes: la sensación térmica trepó a 38,1 °C en Entre Ríos

Para el mediodía, el calor sofocante se había instalado con mayor intensidad en toda la provincia. A las 12, en Gualeguaychú, la temperatura alcanzó los 34 °C y la sensación térmica escaló hasta los 38,1 °C. En Paraná, a la misma hora, el termómetro marcó 31,3 °C, con una térmica de 36,6 °C, mientras que en Concordia se registraron 30,4 °C y una sensación térmica cercana a los 35,8 °C.

Una hora antes, alrededor de las 11, las condiciones ya resultaban agobiantes en distintos puntos del territorio entrerriano. En Gualeguaychú, la temperatura era de 32,6 °C y la sensación térmica trepaba a 37,9 °C. En Paraná, el registro alcanzaba los 30 °C, con una térmica de 35 °C, y en Concordia se medían 28,8 °C, acompañados por una sensación térmica de 33 °C.

El escenario está dominado por la combinación de temperaturas elevadas y altos niveles de humedad, un factor que potenció la percepción de calor intenso desde media mañana y agravó las condiciones de incomodidad térmica.

Según los registros oficiales, a las 10 de la mañana la temperatura había llegado a los 30 °C en Paraná, 31 °C en Gualeguaychú y 27,4 °C en Concordia. No obstante, la humedad incrementó notablemente el impacto del calor: la sensación térmica se ubicó en 33,4 °C en la capital entrerriana, 36,8 °C en Gualeguaychú y 31,1 °C en la ciudad del norte provincial.

La jornada se había iniciado con señales claras de un día agobiante. Ya a las 6 de la mañana se registraban 25 °C en Paraná, anticipando un sábado marcado por el calor y la humedad, que fue intensificándose de manera sostenida con el paso de las horas.

Calor en Paraná

Cambio de tiempo y llegada del alivio

De acuerdo a los pronósticos, el cambio en la circulación atmosférica se produciría con el correr de la jornada, cuando un frente de lluvia y viento avance sobre Entre Ríos y genere un descenso de la temperatura, trayendo alivio, aunque leve.

En ese contexto, durante la mañana el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para este sábado, que abarca los departamentos Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná, Villaguay, Federal, Feliciano, Federación, Concordia y San Salvador. “El área será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas”, indicó el organismo nacional en su informe oficial.

Según detalló el SMN, los fenómenos previstos podrían estar acompañados por intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento que podrían superar los 70 kilómetros por hora. Además, se advirtió principalmente sobre la abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo.

Para los departamentos bajo alerta amarilla, se estimaron acumulados de precipitación de entre 20 y 50 milímetros, con la posibilidad de que esos valores sean superados de manera puntual. Esta situación incrementó el riesgo de anegamientos temporarios y complicaciones tanto en zonas urbanas como rurales.