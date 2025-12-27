Sábado caluroso con máximas de 32°C y alerta por tormentas: cuánto se prevé que llueva

Rige alerta por tormentas en Entre Ríos durante el fin de semana. Se esperan altas temperaturas, lluvias intensas, ráfagas fuertes y posible granizo, con acumulados que podrían generar anegamientos en varias zonas.
Rige una alerta por tormentas para el último fin de semana del año. Este sábado, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para Entre Ríos una jornada calurosa y húmeda, con temperaturas máximas de hasta 32°C y mínimas de 23°C.
Las elevadas temperaturas se hicieron sentir desde temprano: a las 6 de la mañana ya se registraban 25°C y una humedad del 90%. Con el avance del día, se espera el ingreso de un frente de lluvias que traerá inestabilidad a la región.
Alerta naranja en el centro y norte de Entre Ríos
El SMN emitió una alerta naranja por tormentas para la mañana del sábado, que abarca los departamentos de Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná, Villaguay, Federal, Feliciano, Federación, Concordia y San Salvador. En estas zonas se prevén condiciones meteorológicas más severas.
“El área será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas”, indicó el organismo nacional.
Según detalló, los fenómenos podrían estar acompañados por intensa actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas de viento que podrían superar los 90 km/h y, principalmente, abundante caída de agua en cortos períodos.
Para los departamentos bajo alerta naranja, se estiman acumulados de precipitación de entre 60 y 120 milímetros, con posibilidad de superar esos valores de manera puntual, lo que incrementa el riesgo de anegamientos temporarios y complicaciones tanto en zonas urbanas como rurales.
Domingo 28
Para el domingo, el SMN también emitió una alerta por tormentas que afecta a los departamentos de Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador.
“El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes”, informó el organismo. Además, se prevé que estén acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas de alrededor de 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos.
Los valores de precipitación acumulada se estiman entre 20 y 50 milímetros, aunque podrían ser superados de forma puntual.
En el resto de la provincia también se esperan probabilidades de lluvias, con temperaturas mínimas cercanas a los 21°C y máximas que rondarán los 27°C.