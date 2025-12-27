 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad

Sábado caluroso con máximas de 32°C y alerta por tormentas: cuánto se prevé que llueva

Rige alerta por tormentas en Entre Ríos durante el fin de semana. Se esperan altas temperaturas, lluvias intensas, ráfagas fuertes y posible granizo, con acumulados que podrían generar anegamientos en varias zonas.

27 de Diciembre de 2025
Sábado caluroso con máximas de 32°C y alerta por tormentas: cuánto se prevé que llueva
Sábado caluroso con máximas de 32°C y alerta por tormentas: cuánto se prevé que llueva

Rige alerta por tormentas en Entre Ríos durante el fin de semana. Se esperan altas temperaturas, lluvias intensas, ráfagas fuertes y posible granizo, con acumulados que podrían generar anegamientos en varias zonas.

Rige una alerta por tormentas para el último fin de semana del año. Este sábado, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para Entre Ríos una jornada calurosa y húmeda, con temperaturas máximas de hasta 32°C y mínimas de 23°C.

S&aacute;bado caluroso a la espera de tormentas
Sábado caluroso a la espera de tormentas

Las elevadas temperaturas se hicieron sentir desde temprano: a las 6 de la mañana ya se registraban 25°C y una humedad del 90%. Con el avance del día, se espera el ingreso de un frente de lluvias que traerá inestabilidad a la región.

 

Alerta naranja en el centro y norte de Entre Ríos

El SMN emitió una alerta naranja por tormentas para la mañana del sábado, que abarca los departamentos de Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná, Villaguay, Federal, Feliciano, Federación, Concordia y San Salvador. En estas zonas se prevén condiciones meteorológicas más severas.

 

“El área será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas”, indicó el organismo nacional.

 

Según detalló, los fenómenos podrían estar acompañados por intensa actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas de viento que podrían superar los 90 km/h y, principalmente, abundante caída de agua en cortos períodos.

 

Para los departamentos bajo alerta naranja, se estiman acumulados de precipitación de entre 60 y 120 milímetros, con posibilidad de superar esos valores de manera puntual, lo que incrementa el riesgo de anegamientos temporarios y complicaciones tanto en zonas urbanas como rurales.

Alerta naranja para el s&aacute;bado y amarilla para el domingo
Alerta naranja para el sábado y amarilla para el domingo

Domingo 28

Para el domingo, el SMN también emitió una alerta por tormentas que afecta a los departamentos de Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador.

“El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes”, informó el organismo. Además, se prevé que estén acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas de alrededor de 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos.

 

Los valores de precipitación acumulada se estiman entre 20 y 50 milímetros, aunque podrían ser superados de forma puntual.

En el resto de la provincia también se esperan probabilidades de lluvias, con temperaturas mínimas cercanas a los 21°C y máximas que rondarán los 27°C.

Temas:

Altas temperaturas Alerta naranja
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso