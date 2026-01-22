Brote de gastroenteritis en el sur de Brasil: el mapa de playas que recomiendan evitar

El verano en el sur de Brasil encendió las alarmas sanitarias por un brote de gastroenteritis que ya afectó a más de 10 mil personas, principalmente en Florianópolis y otras playas del estado de Santa Catarina. Las autoridades advierten sobre la presencia de la bacteria Escherichia coli en sectores costeros y recomiendan evitar el baño en zonas puntuales.

La situación genera especial preocupación entre los turistas argentinos, que cada temporada eligen las playas del sur brasileño para vacacionar. Según informaron el Ministerio de Salud y la Secretaría de Salud del Estado, el contagio se produce principalmente por el contacto con aguas contaminadas y por el consumo de alimentos o bebidas sin la higiene adecuada.

Qué síntomas provoca y por qué se disparó el brote

La enfermedad, catalogada como Enfermedad Diarreica Aguda, se manifiesta con síntomas como diarrea líquida, dolor abdominal, náuseas y, en algunos casos, vómitos. Desde el Departamento de Salud explicaron que el brote se intensificó en pleno verano, una época marcada por las altas temperaturas, la mayor circulación de personas, el consumo de alimentos fuera del hogar y la exposición a aguas no aptas para el baño.

El mapa del IMA en la zona de Florianópolis

Qué playas evitar: los puntos críticos

El último informe del Instituto de Medio Ambiente de Santa Catarina (IMA) encendió una señal de alerta. En Florianópolis, se analizaron 88 puntos de muestreo y 29 resultaron no aptos para actividades recreativas. En Bombinhas, otra localidad turística muy visitada, se tomaron 17 muestras, de las cuales siete presentaron contaminación.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan evitar el ingreso al agua en las zonas señaladas como no aptas y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

Cómo consultar el mapa de balneabilidad

La principal herramienta para conocer el estado de las playas es el Mapa de Balneabilidad, elaborado por el IMA. Se trata de un mapa interactivo que informa la calidad del agua en tiempo real y clasifica las playas mediante un sistema de banderas:

Bandera roja: playa no apta para el baño por altos niveles de contaminación.

Bandera azul: playa apta y segura para actividades recreativas.

Camboriú

Municipios destacados

Balneario Camboriú: playas como Laranjeiras y varios sectores de la Playa Central fueron declarados aptos, aunque zonas como Taquaras registraron niveles elevados de contaminación.

Florianópolis: playas como Praia Brava continúan aptas, pero sectores de Canasvieiras y Palmeira Internacional presentaron alta contaminación.

Bombinhas: la mayoría de sus playas se mantienen en buen estado, aunque Bomba fue reportada como impropia para el baño.

Brote de gastroenteritis en el sur de Brasil: el mapa de playas que recomiendan evitar by elonceweb