Situaciones límites de salud mental: cómo actuar ante una crisis

Cada 13 de enero se conmemora el Día Mundial contra la Depresión, una fecha impulsada por organismos internacionales para visibilizar un trastorno que afecta a millones de personas y que forma parte del amplio campo de la salud mental.

Especialistas advierten que la depresión no puede reducirse a la tristeza y que, en situaciones límite, puede derivar en conductas autolesivas. Por eso, autoridades sanitarias remarcan la necesidad de incorporar el tema a la agenda pública y fortalecer las herramientas de prevención.

En este contexto, el director de Salud Mental del Gobierno provincial, Esteban Dávila, afirmó, en diálogo con Elonce, que el suicidio “es una prioridad a nivel global” y que “hoy por hoy está en la prioridad del Ministerio de Salud y de nuestra dirección”. Señaló que se trata de un fenómeno complejo: “Podríamos pensarlo como una cuestión pandémica, está en todos lados y nosotros no quedamos afuera de esto”.

Estigma, escucha y responsabilidad social

Dávila advirtió que la salud mental sigue atravesada por estigmas que dificultan la consulta y la búsqueda de ayuda. “Las personas tienden a esconderlo o a sentir vergüenza, o el resto a minimizarlo o tomarlo de manera trivial”, sostuvo. Por ese motivo, insistió en la importancia de habilitar el diálogo y no trivializar los síntomas.

También remarcó el carácter multicausal del suicidio. “Un área le corresponde a salud, pero otras le corresponden al resto de la sociedad”, expresó, al citar el rol de familias, escuelas, municipios, clubes e instituciones religiosas. Y agregó que la problemática no se restringe a una franja etaria: “Con que haya un solo suicidio ya es importante”.

Advirtieron que la salud mental sigue atravesada por estigmas.

La línea 135 y la orientación en momentos críticos

Uno de los dispositivos señalados por el director es la línea 135, destinada a orientación y asistencia en crisis. “Si uno está atravesado por esto y no sabe qué hacer, debe llamar para poder recibir ayuda en ese primer momento”, explicó. Además, aclaró que la herramienta también puede ser utilizada por allegados que desconocen cómo actuar.

Según indicó, el servicio cuenta con profesionales especializados en salud mental, quienes articulan la derivación y el acompañamiento con los efectores de la provincia.

Monitoreo epidemiológico y seguimiento hospitalario

Otro de los ejes expuestos en diálogo con Elonce fue el fortalecimiento del registro de intentos de suicidio en hospitales públicos. Dávila detalló que durante el último año se incrementó del 10% al 70% la denuncia epidemiológica de estos eventos, lo que permitió identificar casos activos y acompañar a cerca de 400 personas.

Esteban Dávila. Foto: Elonce.

Este esquema de seguimiento busca evitar que los intentos se repitan y garantizar asistencia clínica en el corto y mediano plazo.

Capacitación y objetivos para 2026

De cara a este año, el Ministerio de Salud tiene previsto desplegar un barrido de capacitaciones orientado a promoción, prevención y asistencia territorial. El objetivo es ampliar la red de trabajo provincial y mejorar la respuesta sanitaria ante situaciones límite.

En el cierre de la entrevista con Elonce, Dávila invitó a socializar el número 135 y sostuvo que su uso puede ser determinante: “Probablemente podamos salvar una vida”.