Sismo de 5,4 en La Rioja: el temblor se percibió también en Córdoba, Catamarca y San Juan

Un fuerte sismo de magnitud 5,4 se registró durante la mañana de este miércoles 23 de septiembre en la provincia de La Rioja y pudo sentirse también en distintos puntos de Córdoba, Catamarca y San Juan. El movimiento ocurrió a las 6.21, según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES).

El organismo ubicó el epicentro a unos 50 kilómetros al sudoeste de Aimogasta y determinó que se produjo a una profundidad de 143 kilómetros. Esa característica influyó en la forma en que el temblor fue percibido en diferentes localidades de la región.

Dentro del territorio riojano, el movimiento tuvo mayor percepción en sectores del norte y el centro provincial, especialmente en el departamento Famatina y áreas cercanas. En la capital, algunas personas que se encontraban en edificios altos también reportaron haber sentido la oscilación poco antes de las 6.30.

El temblor alcanzó a provincias vecinas

El sismo no quedó limitado a La Rioja y hubo reportes de percepción en localidades de Córdoba, Catamarca y San Juan. El INPRES comenzó a recopilar testimonios ciudadanos para precisar la intensidad alcanzada en cada una de las zonas involucradas.

De acuerdo con la información inicial, en La Rioja la intensidad llegó al grado III de la escala Mercalli en algunos sectores. Ese nivel corresponde a un movimiento débil que puede ser advertido por personas en reposo o dentro de edificios, sin que necesariamente genere daños.

Hasta las primeras horas de este miércoles no se habían informado personas heridas ni consecuencias materiales vinculadas con el episodio. Las autoridades continuaban monitoreando la situación y revisando los reportes procedentes de las localidades próximas al epicentro.

Otros movimientos registrados durante el año

El fenómeno de este miércoles tuvo una magnitud superior a otro sismo registrado el martes 10 de marzo en el sur de La Rioja. En aquella oportunidad, el movimiento alcanzó magnitud 4,4 y ocurrió a las 5.51 en la región de Los Llanos.

Tres días antes, el sábado 7 de marzo, se había producido otro evento de mayor intensidad, con magnitud 5. Ese movimiento también pudo sentirse fuera de territorio riojano y fue percibido en San Juan, Córdoba, San Luis y Mendoza.

En Famatina, provincia de La Rioja, fue donde se sintió con mayor intensidad el temblor de esta mañana.

Ambos episodios de marzo tuvieron epicentros cercanos a Chepes y profundidades superiores a los 130 kilómetros. En ninguno de esos casos se reportaron daños materiales ni personas lesionadas, de acuerdo con la información disponible entonces.

Qué informó el INPRES sobre el episodio

Para el evento de este miércoles, el INPRES estableció una profundidad de 143 kilómetros, considerablemente alejada de la superficie. Los movimientos profundos pueden percibirse en áreas extensas, aunque la intensidad que llega a cada localidad depende de múltiples factores geológicos y de la distancia al epicentro.

La mayor percepción se concentró nuevamente en territorio riojano, mientras que en las provincias vecinas el movimiento fue advertido con menor intensidad. Los reportes ciudadanos constituyen una de las herramientas utilizadas por el organismo para complementar la información instrumental y elaborar los mapas de intensidad.

El sismo de magnitud 5,4 se convirtió así en uno de los movimientos más importantes registrados recientemente en La Rioja. Mientras continúa el análisis de los datos, no se habían comunicado consecuencias personales ni materiales derivadas del temblor.