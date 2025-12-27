Sigue vigente alerta por tormentas y calor extremo para Entre Ríos: el detalle por departamento

Se realizó una nueva actualización del tiempo en Entre Ríos, donde se mantiene vigente la alerta por tormentas para una zona y solo a nivel amarillo, indicó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En base al informe publicado pasadas las 17 horas de este sábado, ya no rige alerta para lo que resta de este sábado, pero sí se manifestó que podría haber probabilidad de “tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes” para los departamentos de Federal, Federación, Feliciano, San Salvador y Concordia este domingo.

La zona afectada. Foto: SMN.

“Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas de alrededor de 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados en forma puntual”, señaló el organismo. Regiría hasta el mediodía.

¿Qué pasará en el resto de la provincia de Entre Ríos?

Se anticipa que en los departamentos La Paz, Nogoyá, Paraná, Diamante y Villaguay habrá probabilidad de algunas tormentas aisladas, en un día que podrían extenderse la inestabilidad hasta la tarde del domingo.

La temperatura mínima será de 21 grados y la máxima llegará a 30ºC. A su vez, se ratifican fuertes vientos del sector norte a 22 kilómetros por hora.

La alerta por calor extremo. Foto: SMN.

En el caso del sur entrerriano, las tormentas no se harían presentes para los departamentos Gualeguay, Gualeguaychú, Uruguay, Islas y Colón. Sin embargo, se anticipa una máxima de 34 grados y un cielo mayormente nublado. En ese sentido, tienen efectos moderado en la salud de las personas. Pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.