Gran concurrencia en las piletas del complejo Toma Vieja en Paraná durante el fin de semana

REDACCIÓN ELONCE
Las piletas del complejo Toma Vieja en la ciudad de Paraná, habilitadas desde el 22 de diciembre, reciben a cientos de visitantes de la capital entrerriana y de otras localidades que buscan aliviar el calor y disfrutar de una tarde en familia.
Las piletas del complejo Toma Vieja en Paraná volvieron a ser uno de los principales puntos de encuentro durante el fin de semana, en una jornada marcada por las altas temperaturas.
Con más de 34 grados y una sensación térmica cercana a los 38, vecinos de la capital entrerriana y de otras localidades se acercaron al predio para disfrutar del agua y del aire libre. El complejo reabrió sus piletas el pasado 22 de diciembre y, desde entonces, registra una importante concurrencia, especialmente en días de calor intenso.
Tres piletas habilitadas y presencia permanente de guardavidas
Durante la cobertura de Elonce, un guardavidas del complejo explicó que la jornada se desarrollaba con normalidad y una gran afluencia de público. “La verdad que muy concurrida, comparado con días anteriores. Mucho calor, entonces viene más gente”, señaló.
Actualmente, el predio cuenta con tres sectores de agua habilitados. “Son dos piletas, una grande y otra mediana, y después hay un piletín que es como un charquito, donde están los bebés más que nada”, detalló. En total, trabajan ocho guardavidas, encargados de la seguridad y del orden dentro del complejo.
En ese sentido, el entrevistado remarcó que las indicaciones al público son constantes: “Todo el tiempo estamos recalcando a la gente lo que no se puede hacer por cuestiones de seguridad y también por las normativas del predio”.
Horarios y funcionamiento del predio
Según se informó durante la entrevista a Elonce, el predio abre a las 8 de la mañana, mientras que las piletas están habilitadas desde las 9 hasta las 20 horas, permitiendo a las familias pasar gran parte del día en el lugar.
También se detallaron los costos vigentes. El ingreso general tiene un valor de 1.500 pesos, mientras que los empleados municipales abonan el 50% del valor. En cuanto al estacionamiento, los automóviles y motos pagan 700 pesos, y las autocaravanas, casas rodantes, tráilers, colectivos y camiones 3.600 pesos.
Para quienes eligen el camping, los valores diarios son de 6.800 pesos para carpas, 9.000 para casillas rodantes y 11.300 pesos para autocaravanas.
La experiencia de quienes disfrutan la tarde
Entre los visitantes, se hizo presente el personaje conocido popularmente como “Charango Flow” destacó el clima del lugar y la temperatura del agua. “El agua está muy linda, muy calentita, una tarde con sol, así que salgan de su casa y vengan a la pileta a aprovechar acá la Toma”, expresó.
Otra de las asistentes, Felicitas, contó que llegó al complejo cerca de las 15 horas junto a su club y valoró las actividades organizadas. “Estamos haciendo actividades, recorrer lugares y encontrar códigos QR, ganando puntos en equipos. Es una actividad distinta para despedir el año”, explicó.
También hubo espacio para los más chicos. Michael, uno de los niños presentes, resumió su experiencia de forma sencilla: “La pileta está buena”, dijo, y agregó que había ido con su familia a una despedida organizada por el equipo de su papá.
Un espacio elegido para pasar el verano
A lo largo de la tarde, el ambiente fue claramente familiar. El predio mostró césped cuidado, presencia constante de guardavidas y distintos servicios, como puestos gastronómicos y venta de helados, que acompañaron la jornada de calor.
Con estas condiciones, el complejo Toma Vieja se consolida como una de las alternativas más elegidas por los paranaenses para disfrutar del verano y aliviar las altas temperaturas sin salir de la ciudad.