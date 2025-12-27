"Gradual y progresivamente se irá restableciendo el servicio en la zona atendida por sistema de gravedad desde el centro de distribución Ejército", sostuvo la Municipalidad de Paraná.
Finalizaron los trabajos de reparación en la cañería de distribución de agua en Paraná. Concluyó la reparación de una cañería distribuidora de 140 milímetros, en la intersección de calle Gutiérrez y avenida Ejército.
Gradual y progresivamente se irá restableciendo el servicio en la zona atendida por sistema de gravedad desde el centro de distribución Ejército. Esta tarde durante el desarrollo de los trabajos a cargo del personal municipal, pudieron registrarse casos de baja presión en algunos sectores de los barrios Mercantil, San Agustín, Padre Kolbe, Puerto Viejo y Bajada Grande.