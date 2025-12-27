Registran demoras de hasta tres horas para cruzar a Uruguay por el puente internacional San Martín

Durante este sábado se registran largas filas y demoras de hasta tres horas para ingresar a Uruguay por el paso internacional. Desde Migraciones del vecino país explicaron que el alto flujo responde al recambio turístico y al inicio de una temporada que se anticipa muy activa.
Este sábado se registran demoras de hasta tres horas para cruzar a Uruguay por el Puente Internacional “General San Martín”, - que une las localidades de Gualeguaychú y Fran Bentos, de la República Argentina y la República Oriental del Uruguay. La situación se produjo desde la mañana de este sábado, en el marco de un intenso movimiento vehicular y turístico en la frontera.
Según se informó, el flujo constante de vehículos generó extensas filas en el área de control migratorio, lo que derivó en importantes tiempos de espera para quienes intentaban ingresar al país vecino.
Al respecto, Jorge Graziani, jefe de Migraciones de Fray Bentos, informó que “en el inicio del día de hoy, hemos tenido la oportunidad de atender y en este momento deberemos ir en 7.000 personas más o menos, con una capacidad operativa de 12 puestos de atención”.
El funcionario destacó además el volumen de tránsito registrado en los últimos días y la proyección positiva para la temporada de verano. “Por este punto, pasaron más de 70.000 personas, es por ello que se espera una buena temporada, viendo que el ingreso ya es interesante, está muy movido”, señaló.
Recambio turístico y factores económicos
En relación con los picos de circulación, Graziani explicó que el recambio turístico continúa siendo un factor clave. “Los cambios de quincena, más sobre los jueves y viernes de los fines de semana, especialmente son intensos y algún fin de semana puntual, que esté más cerca, dependiendo del mes, el 15 del viernes que el jueves”, detalló.
Asimismo, hizo referencia a un cambio en los hábitos de viaje de los turistas en los últimos años. “Se hablaba en los últimos años que la rotación es más rápida, de que ya no era tan fijo el tema de las quincenas. Evidentemente debe haber de todo, igual. La parte económica es muy importante”, afirmó.
En ese sentido, recordó que anteriormente las estadías eran más prolongadas. “Yo recuerdo cuando ingresé hace unos cuantos años, aquellos turistas que venían por 30 días, después por 15, y bueno, ahora por 7, por 10. Depende, evidentemente, de la parte económica”, explicó.
Capacidad operativa en el cruce
Consultado sobre el tiempo promedio de atención, Graziani precisó que “hoy por hoy, con el sistema que estamos trabajando acá, que es el sistema viejo, el RAM, estamos en cuatro personas por 30 segundos, si no hay ningún inconveniente en el tema de requisitorias y demás”.
Finalmente, indicó que la capacidad operativa actual permite atender “entre 20 y 24 vehículos por minuto, con 12 puestos de atención”, aunque aclaró que el gran caudal de tránsito registrado en determinados horarios provoca inevitables demoras. (Fuentes: Daniel Rojas y R2820)