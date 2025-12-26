Tráfico intenso, largas filas y demoras: la situación en los cruces de frontera en Puente San Martín y Puente Artigas

REDACCIÓN ELONCE
Durante la mañana de este viernes, cerca de las 13, después de seis horas de intenso tránsito en la ruta nacional 136, se normalizó la circulación en el Puente General San Martín, uno de los principales pasos internacionales del litoral argentino. La congestión se había iniciado desde muy temprano, cuando una fila de vehículos de aproximadamente 1,5 kilómetros comenzó a formarse en dirección a Uruguay.
Cientos de conductores permanecieron varados durante varias horas en la zona fronteriza que une Gualeguaychú con Fray Bentos. Según confirmaron fuentes oficiales, la demora para cruzar osciló entre los 30 y 40 minutos, generando malestar entre los viajeros que buscaban continuar su trayecto hacia el vecino país.
Desde Gendarmería Nacional indicaron que, si bien se registró una acumulación de vehículos también del lado uruguayo, se dispuso un operativo especial para evitar que los automóviles quedaran detenidos sobre el puente, una situación considerada de alto riesgo vial.
Fuerte movimiento turístico y antecedentes recientes
El fenómeno no resulta aislado en el contexto de la temporada alta. El 24 de diciembre se vivió una situación similar, considerada una de las jornadas con mayor tránsito del mes, producto del éxodo turístico argentino y del retorno de ciudadanos uruguayos para celebrar las fiestas en su país.
De acuerdo con datos oficiales brindados por autoridades uruguayas, en lo que va de diciembre ya ingresaron más de 50 mil visitantes por este paso fronterizo. La cifra refleja el intenso movimiento turístico característico de fin de año y consolida al puente como un corredor estratégico regional.
Los principales reclamos de los viajeros apuntaron a la operatoria del lado oriental. “Hay lentitud del lado de las casillas orientales”, manifestaron algunos turistas, señalando que los trámites migratorios se convirtieron en el principal cuello de botella del cruce internacional.
Operativos y advertencias para los próximos días
En territorio argentino, Gendarmería Nacional desplegó un operativo de tránsito con el objetivo de ordenar la circulación y advertir a los conductores sobre las demoras previstas. El personal de la Sección Puerto Unzué trabajó activamente en tareas de prevención, seguridad y regulación vehicular.
Las autoridades explicaron que el incremento de vehículos particulares saliendo del país obligó a reforzar la presencia en la cabecera argentina del puente, con el fin de minimizar riesgos y agilizar el flujo dentro de las posibilidades operativas.
Finalmente, se anticipó que el próximo domingo podría repetirse un escenario similar, aunque en sentido inverso. Se espera un retorno masivo de turistas argentinos, lo que podría generar largas filas del lado uruguayo y nuevas demoras en el Puente General San Martín.
Código QR y un dispositivo especial en la ruta 135
En paralelo, otro paso fronterizo de la costa del río Uruguay comenzó a registrar un incremento significativo del tránsito. Gendarmería Nacional seccional Colón, dependiente del Escuadrón Nº 6 Concepción del Uruguay, difundió un código QR para acceder desde el celular a los requisitos de ingreso y egreso del país, con el objetivo de agilizar los trámites.
Asimismo, se implementó un dispositivo especial de Seguridad Vial sobre la ruta internacional 135, a la altura del kilómetro 13, en la ciudad de Colón, ante el aumento del flujo vehicular con destino al Puente Internacional “General José Gervasio Artigas”.
Desde el organismo de Migraciones de la República Oriental del Uruguay informaron que se operaba con seis carriles habilitados, mientras que el sector de ingreso a la República Argentina presentaba circulación normal dentro del Área de Control Integrado, con Migraciones Argentina funcionando con dos carriles.
(Con información de R2820 y ElEntreRíos)