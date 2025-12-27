Nena ingirió cocaína por accidente cuando jugaba con una bolsa que tenía "polvo blanco"

Una nena de un año fue internada de urgencia luego de haber ingerido cocaína de forma accidental mientras se encontraba en su domicilio, en la localidad de Resistencia Chaco. El episodio generó la intervención de organismos judiciales y de protección de la niñez, que dispusieron medidas para resguardar a la menor.

Según se informó, la niña fue trasladada al Hospital Pediátrico de Resistencia, en la provincia del Chaco, por su abuela, luego de que comenzara a presentar un cuadro de irritabilidad y malestar general. Ante la sintomatología, los profesionales de la salud realizaron estudios toxicológicos que confirmaron la presencia de cocaína en el organismo de la menor.

De acuerdo a los primeros datos de la investigación, el hecho se produjo cuando la nena tuvo acceso a una bolsa que contenía restos de una sustancia blanca. La menor habría ingerido parte del contenido mientras jugaba, situación que fue advertida por los adultos presentes, quienes decidieron trasladarla de inmediato al centro de salud.

Tras varias horas de observación y tratamiento médico, los profesionales indicaron que la evolución fue favorable y que la niña se encontraba en buen estado general al momento de recibir el alta médica. No obstante, el caso derivó en la intervención del organismo provincial de protección de los derechos de la niñez, consignó Diario Chaco

Por disposición judicial, la nena quedó bajo el cuidado de su abuela mientras se desarrollan las actuaciones correspondientes. La medida fue adoptada con el objetivo de garantizar la seguridad y el bienestar de la menor, en el marco de la normativa vigente en materia de protección integral de derechos.

