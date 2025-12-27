Pescó un patí de gran tamaño en Villa Urquiza: “Lo hice desde la costa, con caña y lombriz”

Un joven entrerriano logró una captura poco habitual para la especie durante una jornada de pesca recreativa en Villa Urquiza. El ejemplar, de gran tamaño, fue sacado con caña y lombriz y luego regresó al río, en una práctica de pesca responsable.
Un joven de San Benito protagonizó una jornada de pesca poco común tras lograr la captura de un patí de 11 kilos y medio en la zona de Villa Urquiza. El hecho ocurrió durante una salida recreativa y llamó la atención no solo por el tamaño del ejemplar, sino también por el contexto climático en el que se produjo.
La pesca se realizó desde la costa, utilizando una caña y lombriz como carnada. Según relató el propio pescador, el patí ofreció resistencia antes de ser finalmente sacado del agua, lo que convirtió la experiencia en un momento inolvidable.
“Lo sacamos de costa con caña, con lombriz”, contó el joven, quien además remarcó que se trató de una captura con devolución. Tras ser fotografiado, el pez fue regresado al río en buenas condiciones, en línea con las prácticas de pesca responsable.
El ejemplar alcanzó un peso de 11 kilos y medio, un kilaje considerado poco frecuente en la provincia de Entre Ríos. Habitualmente, patíes de ese tamaño suelen registrarse en zonas del norte del litoral, especialmente en la provincia de Corrientes.
A esto se sumó otro dato llamativo: la captura se dio en plena época de altas temperaturas. Según explicaron pescadores experimentados, no es habitual que este tipo de peces de gran porte salga durante jornadas de calor intenso, ya que suelen mostrarse menos activos en esas condiciones.