Misiones concretó la primera exportación de dorado y surubí a Brasil

La provincia de Misiones realizó un envío de nueve toneladas de carne de dorado y surubí producidos en sistemas de piscicultura, certificados por el SENASA, en una operación inédita que abre nuevos mercados para la economía regional.
Misiones concretó por primera vez una exportación de carne de dorado y surubí producidos en sistemas de piscicultura, con destino a la República Federativa del Brasil.
El cargamento, de nueve toneladas de producto elaborado, fue certificado por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y constituye un hecho inédito tanto para la provincia como para el país, ya que se trata de especies que hasta ahora no habían sido exportadas bajo esta modalidad productiva.
La operación implicó un trabajo integral que abarcó las etapas de cría, engorde y faena de los peces. Este proceso permitió cumplir con los requisitos sanitarios exigidos por el mercado brasileño.
En ese marco, el SENASA intervino en la certificación sanitaria del cargamento, garantizando la trazabilidad del producto y las condiciones necesarias para su comercialización internacional.
Más especies se suman al esquema exportador
Con este primer envío, el dorado y el surubí se incorporan al esquema exportador de la piscicultura misionera, que hasta ahora tenía al pacú como principal especie destinada al mercado externo.
Desde el organismo sanitario destacaron que esta experiencia “refuerza el potencial del sector” y confirma el acompañamiento al desarrollo de las economías regionales que apuestan a la industrialización y al valor agregado.
El hito se da en un contexto de crecimiento sostenido de la piscicultura en Misiones. Durante la campaña 2024–2025, más de 1.500 productores de distintos puntos de la provincia aportaron un total de 984.164 kilos de pescado, lo que refleja la expansión de la actividad como alternativa productiva y fuente de empleo.
Proyección internacional y producción sustentable
Si bien el pacú continúa liderando los volúmenes de producción, otras especies como el dorado, el surubí, la boga y el sábalo ganan protagonismo.
Criadas bajo prácticas responsables y sostenibles, estas producciones comienzan a proyectarse también en el mercado internacional, consolidando a Misiones como una provincia con capacidad exportadora en el sector piscícola.