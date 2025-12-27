"El gobierno del porteño Frigerio, en ejercicio de la crueldad mileísta más obscena, contribuye a la canasta de fin de año de una centena de familias entrerrianas con notificaciones de cesantía laboral", sostuvo el Consejo Departamental Paraná del PJ.
En un comunicado oficial, el Consejo Departamental Paraná del PJ repudia las cesantías en la administración pública provincial.
En primer lugar, expresaron: "El gobierno del porteño Frigerio, en ejercicio de la crueldad mileísta más obscena, contribuye a la canasta de fin de año de una centena de familias entrerrianas con notificaciones de cesantía laboral que no tienen otra finalidad que la de disciplinar al conjunto de los trabajadores estatales bajo el terror que supone arrojar a la calle a cien empleados públicos provinciales".
Posteriormente, enunciaron: "Argumentos absolutamente falaces basados en presuntos parámetros de “eficiencia” o “desempeño” laboral, siempre al alcance de gobiernos que vienen a perseguir trabajadores ya se trate de la dictadura militar o de liberales como Moine o Montiel, vienen a encubrir el verdadero motivo de la disfuncionalidad estatal bajo una verdadera casta de porteños a cargo de áreas centrales de la función pública con semana laboral de martes a jueves sin el menor dominio competente de las responsabilidades a cargo y bajo un escandaloso dispendio de sueldos, como los que tomaron por asalto el IOSPER para dejar sin cobertura de salud a miles de familias entrerrianas".
"Durante su cesanteador descanso europeo, el Gobernador Frigerio debería meditar sobre la suerte corrida por políticas antilaborales como las de Moine o Montiel que terminaron pidiendo la escupidera ante la resistencia de los trabajadores. Del mismo modo cierta dirigencia sindical que de la mano del ministro de gobierno levanta cuadros del compañero José Ignacio Rucci y a la vez lo traiciona mirando al costado cuando el mismo ministro Troncoso es el que firma la cesantía de cien trabajadores", precisó.
Por último, cerró: "Los peronistas que enfrentamos la persecución laboral de Moine y Montiel vamos a enfrentar la motosierra al derecho al trabajo de Frigerio y convocamos al conjunto de los trabajadores y comunidad entrerriana a solidarizarse con las familias de los compañeros que van a pasar fin de año sin trabajo ni sustento para llevar alimento a sus mesas".