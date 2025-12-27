Rompieron ventanilla de un colectivo de Paraná: es el cuarto incidente en 20 días

Se produjo un serio incidente en Paraná tras otro ataque a un colectivo en horas de la tarde del sábado. Según pudo constatar Elonce, se produjo la rotura de una ventanilla tras sufrir un piedrazo. Hasta el momento no habría detenidos.

El hecho habría ocurrido pasadas las 17:00 horas en calle Laprida y Anacleto Medina, donde se efectivizó un piedrazo del lado izquierdo.

La unidad dañada. Foto: Elonce.

Desde el inicio de la nueva concesión del servicio de transporte urbano en la capital entrerriana, se han registrado cuatro ataques de igual similitud.

¿Cuándo fueron los otros episodios?

Los dos primeros se registraron el 9 de diciembre, es decir, 48 horas posteriores al inicio del servicio. El primer incidente tuvo lugar en el barrio Paraná XIV y afectó al interno 202 de la Línea D —ex línea 1—, que une el barrio de la Policía con la zona de Toma Nueva. En esa oportunidad, la unidad fue alcanzada por un piedrazo mientras cumplía su recorrido.

Un segundo hecho se produjo contra el interno N°12 de la Línea L —ex línea 9—, que recibió un impacto en las puertas del colectivo mientras circulaba por su trayecto habitual, presuntamente habría sido de manera accidental cuando un vecino cortaba el pasto y una piedra provocó el daño. Ambas unidades pertenecían a la flota de coches largos, con capacidad para 44 pasajeros.

Seis días más tarde, una ventanilla lateral de una unidad perteneciente a la empresa San José resultó dañada producto de otro impacto. El hecho ocurrió cuando el interno N°18 de la Línea F-1 transitaba por calle Salellas, antes de llegar a avenida Almafuerte, con el objetivo de dirigirse a la cabecera para iniciar su recorrido habitual.