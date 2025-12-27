“El Grito Sagrado” llevó la música del Litoral a la Peatonal San Martín

REDACCIÓN ELONCE
La compañía folclórica “El Grito Sagrado” se presentó en la Peatonal San Martín de Paraná, difundiendo los ritmos tradicionales del Litoral. Un encuentro cultural único.
Este sábado, la Peatonal San Martín de Paraná se llenó de música y baile con la intervención de la compañía folclórica “El Grito Sagrado”. En una tarde cálida, el grupo desplegó una serie de bailes y ritmos del Litoral argentino, con el objetivo de acercar a la comunidad los géneros musicales que forman parte de la identidad de la región. La actividad comenzó a las 18 horas, pero los ensayos previos comenzaron desde las 14 horas, preparando la puesta en escena que culminó en una fiesta popular al aire libre.
Uno de los integrantes del grupo destacó que la actividad buscaba difundir los ritmos litoraleños, los cuales son fundamentales en la cultura argentina, y particularmente en la región del Litoral. "Queríamos traer los géneros musicales del Litoral para difundir un poco nuestros ritmos", comentó, subrayando el esfuerzo de la compañía por acercar este estilo musical a la gente de Paraná. La intervención, llena de energía y tradición, sorprendió a transeúntes y visitantes, quienes se detuvieron a disfrutar de la música y el baile.
Convocatoria abierta para nuevos integrantes
Durante la presentación, los miembros de “El Grito Sagrado” aprovecharon para invitar a la comunidad a unirse a sus actividades. Este año, el grupo hizo una convocatoria abierta para incorporar nuevos miembros, con la intención de formar un elenco de mujeres y otro mixto. El grupo organizó una serie de clases, denominadas “bailongo”, que se realizarán cada 15 días, abiertas a personas de todas las edades. “Nos pueden seguir en Instagram, donde publicamos toda nuestra información. Esperamos que la gente se acerque y aprenda a bailar”, expresaron, invitando a todos los interesados a sumarse a la experiencia.
El evento en la Peatonal San Martín no solo fue una muestra de la rica tradición musical del Litoral, sino también una oportunidad para promover la participación de la comunidad en el folclore local. Al ritmo de chacareras, zambas y otras danzas tradicionales, los miembros de “El Grito Sagrado” compartieron su pasión por la cultura de la región, y dejaron en claro su compromiso con la difusión de la música y las tradiciones argentinas.