Reparan cañería de distribución de agua en Paraná y cinco barrios registran baja presión

Personal de la Municipalidad de Paraná se encuentra abocado en la reparación de una cañería de distribución en barrio San Agustín.

27 de Diciembre de 2025
Los trabajos en avenida Ejército y calle Gutiérrez.
Los trabajos en avenida Ejército y calle Gutiérrez. Foto: Municipalidad de Paraná.

Reparan cañería de distribución de agua en Paraná. Personal municipal repara este sábado una cañería distribuidora de 140 milímetros, en la intersección de calles Gutiérrez y avenida Ejército. Debido a esta tarea podría registrarse baja presión en algunos sectores de los barrios San Agustín, Bajada Grande, Puerto Viejo, Mercantil y zonas aledañas, atendidas por sistema de gravedad desde el centro de distribución Ejército. La labor se extenderá durante las próximas horas de la tarde.

 

 

Se recomienda a los usuarios de esa zona extremar los cuidados del agua almacenada en los tanques domiciliarios de reservas, que ante estas circunstancias permite su disponibilidad para las actividades esenciales del hogar.

 

Asimismo, teniendo en cuentas las altas temperaturas imperantes en la región y el alto consumo del suministro, se solicita a la población que realice un uso responsable del recurso.

