Gualeguaychú renovó el Balneario Municipal y Parque del Sol para la temporada de verano

REDACCIÓN ELONCE
En Gualeguaychú, el Balneario Municipal y Parque del Sol fueron reacondicionados con trabajos de limpieza, mejoras en playas, accesos y equipamiento, y ya comenzaron a ser disfrutados por vecinos y turistas con la llegada del verano.
Gualeguaychú ya dio inicio de la temporada de verano, el Balneario Municipal y Parque del Sol presentan una imagen renovada luego de una serie de trabajos realizados por el Municipio. Ambos espacios, muy elegidos por vecinos y visitantes, fueron preparados para ofrecer mejores condiciones de uso durante los meses de altas temperaturas.
El objetivo principal de estas tareas fue garantizar lugares adecuados para disfrutar del río Gualeguaychú y del aire libre, con espacios limpios, ordenados y accesibles, pensados para el uso cotidiano y gratuito de la comunidad.
Mejoras en el Balneario Municipal
En el Balneario Municipal, ubicado en la zona de la Costanera y los Obeliscos, se llevaron adelante trabajos de puesta en valor que incluyeron pintura y reacondicionamiento de este sector tan característico de la ciudad. Con estas mejoras, los Obeliscos recuperaron su presencia dentro del paseo costero.
Además, se realizaron trabajos más amplios en toda la zona de playas. En ese marco, se colocaron más de cien toneladas de arena blanca tanto en la playa frente a los Obeliscos como en el sector cercano a la pileta del Puente Méndez Casariego. También se hicieron tareas de limpieza y nivelación entre el puente y el hotel Guayrá, lo que permitió mejorar el paso de los peatones y brindar mayor comodidad a quienes pasan el día en el lugar.
Para llevar adelante estas tareas se utilizaron distintas máquinas que permitieron emparejar el terreno y dejar las playas en mejores condiciones para el descanso y la recreación.
El Balneario Municipal también fue mejorado en otros aspectos importantes. Se reparó el sistema de iluminación y se colocaron nuevas luces, lo que permite extender el uso del espacio durante la noche y brinda mayor seguridad.
Por otro lado, se trabajó sobre el mobiliario existente. Se arreglaron y pintaron bancos y mesas, y se mejoró el equipamiento deportivo del playón, como los aros de básquet y los arcos de fútbol, que son muy utilizados por vecinos y jóvenes.
También se realizaron arreglos en la reja perimetral del sector de playa y se restauró la ducha ubicada en el acceso, un servicio clave para quienes disfrutan del río y la arena. Todos estos trabajos se realizaron de manera conjunta entre distintas áreas municipales, que aportaron personal y maquinaria para dejar el balneario en condiciones óptimas.
Parque del Sol, preparado para recibir a vecinos y visitantes
En Parque del Sol, otro de los espacios más tradicionales de la ciudad, las tareas se centraron tanto en los accesos como en el interior del predio. Este lugar, muy elegido durante fines de semana y vacaciones, fue reacondicionado para recibir a quienes se acercan a pasar el día o a acampar.
Uno de los trabajos más importantes fue la mejora de los accesos desde la Ruta Nacional 136. Se nivelaron las bajadas y subidas, se agregó material para mejorar el tránsito y se realizaron repasos generales en las calles internas, facilitando la circulación dentro del parque.
Además, se llevaron adelante tareas de limpieza, corte de pasto y ordenamiento de los espacios verdes, tanto en la playa como en las zonas de camping. Estas acciones permitieron mejorar el aspecto general del lugar y brindar mayor seguridad a las familias.
Más comodidades y espacios ordenados
Al igual que en el Balneario Municipal, en Parque del Sol se realizó un aporte de arena blanca en la playa, mejorando el espacio destinado al descanso junto al río. También se incorporaron bancos y mesas de hormigón, y se distribuyeron parrillas en distintos sectores del predio, ampliando las comodidades para quienes pasan varias horas en el lugar.
Con el fin de ordenar mejor el uso del espacio, se colocaron empalizadas de madera que delimitan sectores y ayudan a una mejor circulación. Además, los juegos de la plaza fueron arreglados y pintados, junto con el resto del mobiliario urbano, lo que le devolvió al parque una imagen renovada.
Espacios públicos para disfrutar todo el verano
Las mejoras realizadas en el Balneario Municipal y Parque del Sol permiten que ambos espacios estén en condiciones de recibir a vecinos y turistas durante todo el verano. Estas intervenciones apuntan a fortalecer los lugares de encuentro al aire libre y a poner en valor los espacios públicos más utilizados de la ciudad.
De esta manera, Gualeguaychú continúa apostando a sus playas y parques como puntos de encuentro, descanso y recreación, reforzando su identidad ligada al río y al disfrute al aire libre.