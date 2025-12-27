Sportivo Urquiza y Neuquén jugarán la final del Torneo Clausura: Elonce transmitirá en vivo

Sportivo Urquiza y Atlético Neuquén se enfrentarán este domingo desde las 17.30 en el estadio Pedro Mutio, en la final del Torneo Clausura de la Liga Paranaense de Fútbol. Elonce transmitirá en vivo el encuentro decisivo.
Sportivo Urquiza y Atlético Neuquén Club disputarán este domingo la final del Torneo Clausura Masculino de Primera División que organiza la Liga Paranaense de Fútbol. El partido se jugará desde las 17.30 en el estadio Pedro Mutio y, en caso de igualdad al término del tiempo reglamentario, el campeón se definirá mediante remates desde el punto penal.
El encuentro debía jugarse originalmente el pasado 22 de diciembre, pero fue suspendido debido a las inclemencias del tiempo. Tras la reprogramación oficial, ambos equipos volverán a verse las caras en el mismo escenario para definir al campeón del certamen. Elonce transmitirá en vivo el partido, permitiendo que los hinchas sigan todas las alternativas de la gran final.
Tanto Sportivo Urquiza como Atlético Neuquén llegaron a esta instancia luego de una sólida campaña a lo largo del torneo, en la que lograron ubicarse entre los mejores de la fase regular y superar exigentes cruces eliminatorios. La final de Primera División Masculina se disputará en el estadio Pedro Mutio, cancha de Atlético Paraná, escenario habitual de las definiciones de la Liga Paranaense.
Atlético Neuquén Club
Atlético Neuquén, conocido popularmente como el Pingüi, finalizó la etapa clasificatoria entre los ocho mejores equipos del campeonato, lo que le permitió acceder a los octavos de final. En esa instancia eliminó a San Benito y avanzó con autoridad a los cuartos de final.
En la siguiente fase, el conjunto neuquino dejó en el camino a Belgrano y se metió en semifinales, donde protagonizó una serie muy disputada ante Don Bosco. Tras igualar durante el tiempo reglamentario, la definición se resolvió desde los doce pasos. Allí, Atlético Neuquén mostró efectividad en la tanda de penales y aseguró su lugar en la final del Torneo Clausura.
Sportivo Urquiza
Sportivo Urquiza, por su parte, también culminó la fase regular en los primeros puestos de la tabla de posiciones. En los octavos de final se enfrentó a Camioneros, a quien superó por 3 a 2 en un partido de alto voltaje.
En cuartos de final igualó 0 a 0 frente a Instituto y, gracias a su mejor ubicación en la tabla, logró avanzar a las semifinales. En esa instancia tuvo una dura prueba ante Patronato. El conjunto de La Floresta visitó a su rival en La Capillita e igualó 1 a 1 en el tiempo reglamentario. La definición volvió a trasladarse a los penales, donde Sportivo Urquiza fue cien por ciento efectivo y selló el pasaje a la final.