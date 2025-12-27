Los reclamos del SAV 147 se podrán realizar mediante Mi Paraná hasta el próximo martes 30

Debido a que se llevan adelante trabajos programados, hasta el martes 30 de diciembre el Servicio de Atención al Vecino (SAV 147) no brindará la prestación telefónica. Se ha dispuesto un canal online para continuar con la atención.
La Municipalidad de Paraná informa que, debido a que se llevan adelante trabajos programados, hasta el martes 30 de diciembre el Servicio de Atención al Vecino (SAV 147) no brindará la prestación telefónica. Por esta razón, se ha dispuesto un canal online para continuar con la atención
Durante este período los reclamos, consultas y solicitudes serán a través del portal ciudadano Mi Paraná, donde los vecinos podrán cargar sus gestiones de manera habitual y realizar el seguimiento correspondiente dentro de las pestañas “Mis Reclamos”.
El SAV 147 es el sistema municipal destinado a la atención de consultas sobre trámites y servicios, información general de la ciudad y la recepción de reclamos vinculados a servicios municipales y al cuidado del patrimonio público. A través de Mi Paraná, cada gestión continúa contando con un número de reclamo para su seguimiento, tanto durante este periodo como posterior al mismo.
Agradecemos la comprensión y recordamos la importancia de utilizar los canales disponibles.