Choque entre una moto y una bicicleta dejó dos personas lesionadas en Paraná

26 de Diciembre de 2025
Siniestro vial en una esquina transitada.
Siniestro vial en una esquina transitada. Foto: (Bomberos Voluntarios Paraná).

El choque entre una moto y una bicicleta se produjo durante la tarde de este viernes y dejó como saldo dos personas lesionadas, que debieron ser trasladadas al hospital San Martín para su evaluación médica.

 

El siniestro vial ocurrió en la intersección de las calles Almirante Brown y Brasil, en la capital entrerriana, donde por causas que se trataban de establecer colisionaron una motocicleta Honda Wave y una bicicleta. Como consecuencia del impacto, ambos conductores cayeron sobre la calzada y sufrieron diversas lesiones.

Desde el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Paraná informaron que acudieron al lugar con unidades de traslado, tras ser alertados por el incidente. Los efectivos brindaron las primeras asistencias a las personas involucradas y constataron que presentaban golpes y escoriaciones producto de la colisión.

 

Si bien las heridas no revestían gravedad, se dispuso el traslado preventivo de ambos lesionados al hospital San Martín. La medida se adoptó teniendo en cuenta la intensidad del impacto y con el objetivo de realizar estudios y controles médicos de rigor, a fin de descartar lesiones internas.

En el lugar del hecho también se hizo presente personal policial, que colaboró con el ordenamiento del tránsito y realizó las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias en las que se produjo el choque. No se informó sobre interrupciones prolongadas en la circulación, aunque se registraron demoras momentáneas mientras se desarrollaban las tareas de asistencia.

 

Temas:

Choque bicicleta Almirante Brown Brasil Hospital San Martín
