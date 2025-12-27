El look de Juli Poggio para Año Nuevo: blanco, sexy y con estilo

La ex Gran Hermano eligió un conjunto moderno y audaz, inspirado en tendencias de verano, para recibir el 2026 con un estilo fresco y sofisticado.
La cuenta regresiva para recibir el Año Nuevo ya comenzó, y como siempre, las celebridades marcan tendencia con sus elecciones de estilismo. En este radar de moda, una de las figuras que más destacó fue Juli Poggio, quien logró captar todas las miradas con un look ideal para la noche del 31 de diciembre. La ex participante de Gran Hermano eligió un conjunto totalmente blanco, un color infalible para las celebraciones de fin de año, pero con un toque moderno que combina diferentes texturas y cortes.
El conjunto de Juli Poggio se compone de un top strapless de encaje ajustado al cuerpo, dejando al descubierto su abdomen, lo que le da un aire sensual y sofisticado. Este tipo de diseño, combinado con el encaje, se convierte en un perfecto equilibrio entre lo sexy y lo romántico. La prenda se complementa con una minifalda asimétrica del mismo material, con una caída irregular que aporta dinamismo, y un detalle central de hebillas metálicas que añaden un toque audaz, alineado con las tendencias más actuales del verano.
La tendencia de las botas texanas
Uno de los detalles más llamativos del look de Juli es la elección de las botas texanas blancas, de caña media y punta marcada. Este calzado, que se impuso en pasarelas internacionales, refuerza el estilo cowgirl chic que viene ganando terreno en las calles. Las botas western, especialmente cuando se combinan con prendas más femeninas y livianas, como las elegidas por Juli, se posicionan como una de las opciones favoritas para Año Nuevo. Son una alternativa perfecta para quienes buscan un estilo fuera de lo tradicional sin renunciar al confort, según Revista Gente.
Lo que más resalta del look de Juli Poggio es la capacidad de reinterpretar el blanco, color clásico de las fiestas de fin de año, en un estilismo fresco y vanguardista. Con la mezcla de texturas como el encaje y los detalles metálicos, la influencer logra una estética moderna que no deja de lado la sensualidad y el toque de sofisticación necesario para una celebración especial. Este look, inspirado en las tendencias del momento, se convierte en una fuente de inspiración para quienes buscan despedir el año con estilo y elegancia, sin perder la frescura de la temporada.
Las celebraciones de fin de año son una ocasión perfecta para arriesgarse con un look que combine tendencias de temporada, y Juli Poggio, con su propuesta, demuestra cómo llevar el blanco más allá de lo tradicional. Con una combinación de elegancia, sensualidad y toques de audacia, se convierte en un ejemplo de cómo marcar tendencia en Año Nuevo.