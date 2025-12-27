La China Suárez mostró cómo pasa la tarde en Argentina: bikini, sol y mascotas

La actriz compartió en sus redes sociales cómo disfruta del verano en Argentina antes de regresar al frío de Estambul junto a Mauro Icardi y sus hijos.
La China Suárez ha estado disfrutando al máximo de su regreso a Argentina, donde pasa sus días antes de retornar al frío invierno de Estambul junto a Mauro Icardi y sus tres hijos. La actriz, quien llegó al país el 22 de diciembre para pasar la Navidad en familia, no dudó en compartir en sus redes sociales los momentos de relax y distensión que vivió en su jardín. Con una tarde soleada como escenario, Suárez se mostró recostada en una reposera de ratán, usando un bikini amarillo y rodeada de césped verde, lo que resaltó la atmósfera relajada de su día en casa.
En la primera foto compartida, la actriz lució una sonrisa de satisfacción mientras cerraba los ojos, disfrutando del calor del sol. A través de sus publicaciones, se la pudo ver en diversas escenas familiares que mostraban su conexión con sus hijos y la calma de esos días en el jardín. Las imágenes no solo destacaban a la actriz, sino también a sus hijos, quienes compartían la tarde con ella, jugando y abrazándose al calor del sol.
Momentos de relax con los hijos y mascotas
El día en familia continuó con más juegos y risas. En un collage que la China Suárez publicó en sus historias, se la vio acompañada de un niño y una niña, ambos en traje de baño, quienes se sentaron a su lado en la reposera, mientras ella compartía con ellos momentos de cariño y complicidad. Las fotos transmiten una sensación de frescura y espontaneidad, con los niños riendo y disfrutando de la luz veraniega. La actriz, siempre cercana a sus seguidores, no dudó en compartir estos instantes de felicidad familiar con sus más de 6 millones de seguidores en Instagram, según información de Infobae.
En medio de los juegos, también hubo espacio para sus mascotas. En una de las imágenes más tiernas, la China mostró a su perro Antígona, quien se encontraba descansando en una reposera de mimbre sintético. Mientras disfrutaba del sol, la actriz acariciaba la oreja de su mascota, transmitiendo una sensación de calma y cariño hacia los animales que forman parte de su día a día. La relación de la China Suárez con sus mascotas es muy conocida, y este detalle familiar en su jornada hizo que sus seguidores se sintieran aún más cercanos a ella.