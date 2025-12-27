Dibu Martínez y Enzo Fernández, cara a cara en Londres: triunfo del Aston Villa

REDACCIÓN ELONCE
El Aston Villa logró un valioso triunfo por 2-1 ante el Chelsea en Londres, en un encuentro marcado por el cruce argentino entre el Dibu Martínez y Enzo Fernández. La victoria estiró la racha histórica del equipo dirigido por Unai Emery en la Premier League.
El cruce argentino entre Dibu Martínez y Enzo Fernández en la Premier League fue uno de los grandes atractivos del triunfo del Aston Villa ante el Chelsea. En Stamford Bridge, el equipo dirigido por Unai Emery se impuso por 2-1 como visitante, alcanzó una marca histórica y piso fuerte en la pelea por los primeros puestos del campeonato inglés.
El partido tuvo un fuerte protagonismo albiceleste, con Emiliano “Dibu” Martínez defendiendo el arco del Aston Villa y Enzo Fernández como una de las piezas centrales del mediocampo del Chelsea, en un duelo que sumó además la presencia de Alejandro Garnacho en el conjunto local.
Un primer tiempo con protagonismo argentino
El Chelsea logró ponerse en ventaja durante la primera mitad gracias al gol del delantero brasileño Joao Pedro. La jugada se originó tras un tiro de esquina y terminó con un desvío en el área chica, en una acción que sorprendió a Martínez y le dio la ventaja inicial al equipo londinense.
Durante ese tramo del partido, Enzo Fernández tuvo un rol activo en la circulación del balón y en la presión del Chelsea, que intentó aprovechar el envión del gol para manejar el ritmo del encuentro ante un Aston Villa que aguardaba su momento.
En el segundo tiempo, el desarrollo cambió por completo. El Aston Villa mostró una actitud más agresiva y comenzó a empujar al Chelsea contra su campo. La reacción tuvo su primer premio a los 18 minutos del complemento, cuando Ollie Watkins, poco después de ingresar desde el banco, marcó el empate.
Con el partido abierto y el cruce argentino aún como telón de fondo, el equipo visitante fue creciendo con el correr de los minutos. Cuando parecía que el empate estaba sellado, Watkins volvió a aparecer: se impuso en el juego aéreo y convirtió el 2-1 definitivo a poco más de cinco minutos del final, desatando el festejo visitante en Londres.
Un récord histórico y la pelea por el título
La victoria le permitió al Aston Villa alcanzar los 11 triunfos consecutivos, una racha que el club no conseguía desde 1914. Además, llegó a los 39 puntos y se mantiene en la tercera posición de la tabla, a solo tres unidades del líder Arsenal.
En el conjunto de Emery también tuvo participación el argentino Emiliano Buendía, quien continúa siendo una pieza importante en el funcionamiento del equipo durante la temporada.
Del lado del Chelsea, además de Enzo Fernández, Alejandro Garnacho fue titular en un equipo que no logra encontrar regularidad. Con 29 puntos, el conjunto londinense se ubica quinto y continúa lejos de la pelea por el campeonato.
En la próxima fecha, el Aston Villa afrontará un desafío clave: visitará al Arsenal y, en caso de conseguir una victoria, lo alcanzará en la cima de la Premier League, alimentando aún más la ilusión de pelear por el título.